Kürtaj karşıtı grup 'kadın cinayeti' tanımına üşüştü

Roma'da kürtaj karşıtı bir grup, 'kadın cinayeti' kavramını kullanmaktan çekinmedi. Madrid merkezli gerici gruba göre, kadın cinayetlerinin ilk sebebi 'kürtaj'.

İtalya'nın başkenti Roma'da, "Kürtaj, dünyadaki kadın cinayetlerinin birinci sebebidir" diyen afişler, tepkilere neden oldu.

Kürtaj karşıtı gruplar tarafından yapılan afişlere, kadınlar isyan etti. "Kadın cinayeti" ifadesinin erkeklerin kadınları öldürdüğü suçu tanımladığını söyleyen kadın hakları savunucuları, belediyeden afişleri kaldırmasını talep etti.

İtalya, kürtajın yasal oluşunun 40. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Madrid merkezli kürtaj karşıtı grubun, İtalya'daki kürtaj yasası "Yasa 194"ün 40. yılı olan 22 Mayıs'ı hedefleyerek bu afişleri yaptığı belirtiliyor. Aynı ekibin sosyal medyadaki bir dizi mesajında, yasanın 40. yılında başarısız olduğu ve kürtajın “milyonlarca bebeği öldürdüğü ve kadınları yaraladığı” söyleniyor.

Kentte sadece bir ay önce de "Buradasın çünkü annen seni durdurmadı" diyen dev bir bebek resmi, belediye görevlileri tarafından çıkarılmıştı.

Kadın hakları grupları, Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye afişleri kaldırması çağrısında bulunuyor.