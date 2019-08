Küresel ısınma kutupları deniz ticaretine açtı

Üç yıl önce üniversite öğrencisi Marina Migunova tarafından keşfedilen 5 ada Rusya sınırlarına dahil edildi. Marina Migunova, Nansen Buzulu'nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu'ndaki adaların varlığını St Petersburg'daki Amiral Makarov Akademisi'nde öğrenciyken 2016'da keşfetmişti.

Bu haber İngiliz basını ve Türkiye’deki ‘bağımsız basın’ tarafından Rusya’nın toprak genişletmesi olarak servis edildi, Rus ayısı sıcak denizlere inmekle yetinmiyor, Kuzey Kutbu’nda panslavist maceralara girişmiş gözüküyordu. Ancak buzulların erimesi sadece Rusya’nın farkettiği bir vaka değil, eriyen buzullar üzerinden rekabette Danimarka, Kanada, Çin ve elbette ABD de var.

BUZULLAR ERİYOR, DÜNYA KAVRULUYOR AMA EMPERYALİST SERMAYE BURADA GÜMRÜK FIRSATI GÖRÜYOR

20. yüzyılın başından itibaren Kuzey Kutbu’nun keşfi bir coğrafi maceranın pek de ötesine gidememişti sermaye açısından. Ancak SSCB’yi tehdit etmek için Arktik keşifler yapmak ABD’nin aklına 1950’lerde geldi. 1958’de ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan askeri keşifleri daha sonrasında 1968’de ABD Hava Kuvvetlerinin askeri keşifleri takip etti, amaç kızılları hiç beklemedikleri yerden vurmaktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almak istemesi bu nedenle akıllara Harry Truman’ın aynı teklifi askeri amaçlarla yapmış olmasını getirdi.

Küresel ısınmanın yarattığı çevre felaketlerine ek olarak, Kutup Dairesi’nde buzulların erimesi ve yeni adaların ortaya çıkmaya başlamasıysa 1972 yılından itibaren yapılan gözlemler sonucu farkedildi. 1972’yle 2018 arasında yapılan gözlemler sonucu 34 yeni adanın su yüzüne çıktığı gözlemlenirken bu adaların Norveç, ABD, Kanada ve Danimarka tarafından ilhakı söz konusu oldu.

‘DAHA AZ BUZ DEMEK YENİ TİCARET YOLLARI DEMEK’

Adaların paylaşımı ve ilhakını ‘düzenlemek’ için 1996’da Arktik Konseyi’nin kurulması beraberinde bu ‘Kutup İpek Yolu’nun hakiminin kim olacağı sorusunu getirdi. Şimdiye kadar, sekiz üyeli Arktik Konseyi’nin (Kanada, ABD, Rusya, Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve İzlanda, gözlemci olarak Çin ve Hindistan) yaptığı çalışmalarsa “bilimsel araştırmalara öncelik verilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için dikkatli kurallar koyma” olarak tanımlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump küresel ısınmanın bir ‘Çin aldatmacası’ olduğunu söylüyor ama ABD Başkanı da bu yeni açılan ticaret yolunun varlığının farkında. ABD Kongre’sinin bir uzantısı olarak çalışan Wilson Merkezi’nden Michael Sfraga, konuya dair Bloomberg’e verdiği bir söyleşide “Daha az buz daha fazla erişim demektir… Önümüzde gerçek zamanlı olarak açılan bir okyanus var.” yorumunda bulunuyor.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012