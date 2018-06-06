Küresel endekse göre dünya on yıl öncesinden daha az barışçıl

Küresel Barış Endeksi, on yıl öncesine göre dünyada savaşların arttığını, savaşların maliyetinin trilyonlarca dolar olduğunu ortaya koyuyor.

Avustralya merkezli İktisat ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından yayımlanan Küresel Barış Endeksi, dünyanın on yıl öncesine göre daha az barışçıl bir yer olduğunu ortaya koydu.

Endekse göre Ortadoğu ve Afrika'daki savaşların maliyeti trilyon dolarları bulurken, enstitünün başında bulunan Steve Killelea, "barışçıllık seviyesinde son on yılda aşamalı bir düşüş oldu" diye konuştu.

IEP açıklamasında "bu yavaş, aşamalı düşüşün sebebi Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki savaşlar ve bunların diğer bölgelere sıçraması" denildi.

Libya ve Suriye'ye dış müdahaleler sebebiyle başlayan sığınmacı krizi 2015'ten beri sürerken, Afrika ve Ortadoğu'da yaşayan bir milyonun üzerinde insan ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı.

IEP, düşünce kuruluşları, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve hükümetlerin verilerinden yaptığı derlemeyle 2017 yılında savaşın maliyetinin 14.8 trilyon dolar olduğunu hesapladı.

Bu maliyet hesabı, Suriye, Güney Sudan, Irak gibi bölgelerin "İzlanda ya da Yeni Zelanda kadar barışçıl" olması durumunda sağlanacak kazanımlar üzerinden yapıldı.