Kuraklık: Elbe ırmağında sular çekildi, 'açlık taşları' ortaya çıktı

Çek Cumhuriyeti'nden doğup Almanya'dan geçerek Kuzey Denizi'ne dökülen Elbe Nehri'nde kuraklık nedeniyle çekilen sulardan 'açlık taşları' ortaya çıktı. Avrupa'da uzun süren kuraklık, tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış olan 'açlık taşları' olarak bilinen oymalı kayaları ortaya çıkardı.

Çek Cumhuriyeti'nden doğup Almanya'dan geçerek Kuzey Denizi'ne dökülen Elbe Nehri'nde kuraklık nedeniyle çekilen sulardan "açlık taşları" ortaya çıktı. Avrupa'da uzun süren kuraklık, tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış olan 'açlık taşları' olarak bilinen oymalı kayaları ortaya çıkardı.

Orta Avrupa'da uzun süredir etkisini hissettiren kuraklık "açlık taşları"nı ortaya çıkardı.

AP'nin haberine göre onlarca "açlık taşı" Orta Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri olan Elbe Nehri'nde görülmeye başladı. Çek Cumhuriyeti'nden doğup Almanya'dan geçerek Kuzey Denizi'ne dökülen Elbe Nehri'ndeki taşlar Avrupa'da kuraklığın vardığı boyutu gözler önüne serdi.

Avrupa'da uzun süren kuraklıklarda suyun seviyesini ölçmek için kullanılan taşlardan birinde "Eğer beni görebiliyorsan ağla" yazdığı ortaya çıktı.

Uzmanlar taşların ortaya çıkmasının Avrupa'daki kuraklık için acilen önlem alınması gerektiğini belirtti.