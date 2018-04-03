Kullanıcılarının HIV bilgilerini paylaşan Grindr ateş altında

Eşcinsel flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV durumu ve lokasyon bilgilerini iki ayrı şirketle paylaştığı için tepkilerin odağında.

Eşcinsel flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV durumu ve lokasyon bilgilerini iki ayrı şirketle paylaştığı için ateş altında.

Grindr baş teknoloji sorumlusu Scott Chen ise, Apptimize ve Localytics gibi ortaklarla veri paylaşmanın “endüstri pratiği” olduğunu ve insanların gizliliğini korumak için bu adımların atıldığını söyleyerek şirketi korudu.

Chen; ""LGBTQ topluluğuna hizmet eden bir şirket olarak, HIV durumunun açıklanması konusundaki hassasiyetleri anlıyoruz. Hedefimiz, dünya çapındaki kullanıcılarımızın sağlık ve güvenliğini her zaman desteklemektir" dedi.

Grindr kullanıcıları, HIV durumlarını ve en son test zamanlarını paylaşma seçeneğine sahip.

Kullanıcılar ve teknoloji uzmanları, sağlık bilgilerinin, yer ve e-posta adresi gibi diğer verilerle birlikte kişilerin tanımlanmasına neden olabileceğinden endişe ediyor.

Çevrimiçi haklar destekleyicisi Electric Frontier Vakfı, Grindr'ın konu hakkındaki yanıtını "hayal kırıklığı" olarak adlandırdı.

ŞİRKET SÖZ VERSE DE, KULLANICILAR TEDİRGİN

Los Angeles merkezli şirket, platformunu test etmek ve doğrulamak için Apptimize ve Localytics'i kullandığını ve onlarla paylaştığı verilerin, kullanıcıların HIV durumunu veya konum alanlarını kapsayabileceğini söylemişti.

Chen'e göre, hassas veriler gönderildiğinde şifrelenecek ve ilgili şirketler bu kayıtları güvenli ve gizli tutmak için sıkı sözleşme şartları altında.

Chen, "Grindr asla kişisel kimlik belirleyici kullanıcı bilgilerini satmayacak - özellikle de HIV durumu veya son test tarihi ile ilgili bilgileri - üçüncü taraflara veya reklam verenlere vermeyecek" dese de, son günlerde arka arkaya patlak veren ABD'deki veri paylaşımı skandalları, Grindr kullanıcılarının endişelerini artırıyor.

AIDS Sağlık Vakfı, Grindr'ın veri paylaşımını “gizlilik yasalarının feci bir ihlali” olarak nitelendirerek “pervasız pratiği derhal durdurmasını" talep etti.