'Kukla başkan' ABD basınına yazdı: Büyükelçi tayin edecek, varlıkları yöneteceğiz

Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, New York Times'ta yayınlanan makalesinde ABD ve Avrupa Birliği'ne destek çağrılarını yineleyerek 'büyükelçileri tayin etme ve yurt dışına bağlı ulusal varlıkları bulma ve kurtarma sürecine' başladığını açıkladı.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden ABD destekli ‘muhalefet’ lideri Juan Guaido, New York Times'da makale yayınlayarak ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) destek talebini yineledi.

“Juan Guaido: Venezuelalılar, güç birlikte” başlığıyla yayımlanan makalede Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yeniden seçildiği 2018 Mayıs ayındaki seçimleri “gayrımeşru” olarak niteleyerek, Maduro'nun devlet başkanlığını gasp ettiğini iddia etti.

‘BÜYÜKELÇİ TAYİN ETMEYE VE VARLIKLARI YÖNETMEYE BAŞLAYACAĞIZ’

Guaido, 50'den fazla ülkenin kendini Venezuela'da geçici devlet başkanı olarak tanıdığına işaret ederek, büyükelçileri tayin etme ve yurt dışına bağlı ulusal varlıkları bulma ve kurtarma sürecine başladığını açıkladı.

Guaido, kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesinin Venezuela anayasasının 233. maddesine dayandığını savunarak, "Bu nedenle 23 Ocak'ta ettiğim geçici devlet başkanlığı yemini 'kendini ilan' olarak kabul edilemez. O gün devlet başkanlığı işleyişini kabul etmem kendi isteğim değildi fakat anayasaya bağlı olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro’nun diyalog çağrısını “Baskıcı taktikleri tutmayınca şimdi şiddetle 'diyalog' öneriyor" ifadeleri ile değerlendiren ABD ve AB’ye destek çağrılarını yineledi:

Maduro rejiminin yasal olarak gücünü elinde tutamayacağı göz önüne alındığında cevabımız üç yönlüdür. Birincisi, Ulusal Meclisi demokrasinin son temeli olarak desteklemek, ikincisi, başta Lima Grubu, Amerikan Devletleri Örgütü, ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası toplumun desteğini pekiştirmek ve üçüncüsü, insanlara, kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olmaları temelinde hitap etmek.

Venezuela ordusuna çağrıda bulunan Guaido “Ordunun, Maduro'dan desteğini çekmesi hükümette bir değişikliğin sağlanması için çok önemli ve şu an görevde bulunanların çoğu ülkenin çektiği eziyetin savunulamaz olduğunda hemfikir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.