Küba’ya dönük ablukaya son verme çağrısı

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu ve AB arasındaki ortak zirvede ABD'ye Küba'ya dönük ablukasına son verme çağrısı yapıldı.

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Avrupa Birliği (AB) ortak zirvesinde ABD’nin Küba’ya dönük abluka politikasına son vermesi çağrısında bulunuldu.

CubaSí’nin haberine göre çağrı CELAC üyesi 33 ülkenin ve AB üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı ikinci bölgeler arası bakanlar zirvesinin sonuç deklarasyonunda yer aldı.

Deklarasyonda "Uluslararası hukuka aykırı tek taraflı ve sınır ötesi nitelik taşıyan zorlayıcı politikaları reddettiğimizi yineliyoruz. Küba’ya dayatılan ekonomik, ticari ve finansal ablukanın sona erdirilmesi gerekliliğini bir kez daha bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca söz konusu politikaların Küba halkı için insani açıdan adil olmayan bir dizi sonuç yaratmakta olduğu ve Küba, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler arasında meşru ticari bağların gelişmesine zarar verdiği vurgulandı.

Zirvenin kapanışında gerçekleşen basın toplantısında Avrupa diplomasi şefi Federica Mogherini AB ve Küba arasında imzalanan "Siyasi Diyalog ve İşbirliği" antlaşmasına sadık olduklarının altını çizdi. 2016 yılının sonunda imzalanan antlaşma ikili ilişkilerin gelişmesi için uygun bir çerçeve oluşturmuştu.

AB ve CELAC’ın iki örgüt arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen bakanlar düzeyindeki zirvesi Brüksel’de geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günleri toplanmıştı.