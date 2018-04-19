Küba'nın yeni devlet başkanı Miguel Diaz-Canel oldu

Miguel Diaz-Canel, resmen yeni Küba lideri olarak seçildi.

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun görevi bırakmasından sonra, Raul yerine aday gösterilen Miguel Diaz-Canel yeni Küba Devlet Başkanı oldu.

1993 yılında Küba Komünist Partisi'ne katılan Diaz-Canel, Villa Clara bölgesindeki çalışmalarıyla tanınmıştı.

Eşcinsel hakları için çalıştığı da bilinen Diaz-Canel, 2003 yılında Küba Komünist Partisi Politbüro üyesi oldu.

2009'da Yüksek Eğitim Bakanı, 2012'deyse Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı olan Miguel Diaz-Canel'in, Raul Castro'nun yerine geleceği konuşuluyordu.

Devlet başkanlığını bırakan Raul Castro, Küba Komünist Partisi'nin başında bulunmayı sürdürecek.