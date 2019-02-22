Küba'nın yeni anayasası için referandum 24 Şubat'ta yapılacak

Küba 24 Şubat günü yeni anayasa için referanduma gidiyor. Anayasa halkın katılımının olduğu bir süreçle hazırlandıktan sonra halkın onayına sunulacak.

Küba'da yeni anayasa için 24 Şubat'ta yapılacak referandumun tüm hazırlıkları tamamlandı. 8 milyon Kübalının oy vermesi beklenen referandum için seçim komisyonları oluşturuldu.

Küba anayasası, yalnızca meclis tarafından başlatılacak bir referandum süreciyle değiştirilebiliyor. Referandumda Kübalılara "Cumhuriyetin yeni anayasasını onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

ANAYASA NASIL HAZIRLANDI?

Ülkenin yeni anayasası halkın dahil edildiği uzun bir süreçle hazırlandı. Üç ay boyunca mahallelerde, işyerlerinde, okullarda ve üniversitelerde toplamda 133 bin 681 toplantı yapıldı.

Bu toplantılarda yapılan öneriler dikkate alınarak, taslaktaki maddelerin yüzde 60'ı değiştirildi. Toplantılarda alınan kararlarla siyasi ve ekonomik kimi konularda önemli değişikliklere gidildi.

Küba'nın mevcut anayasası da yine ulusal bir referandumla 1976 yılında kabul edilmişti. Yeni referandumsa 1992 yılında kabul edilen seçim yasasının kurallarına göre yapılacak.

Küba yasalarına göre 16 yaşından büyük herkes oy kullanabiliyor. Seçmen kayıtları otomatik olarak yapılıyor.

NEDEN YENİ ANAYASA YAPILIYOR?

Küba'nın eski anayasasının ülkenin ve dünyanın mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını karşılamadığı düşünülüyordu. Bunun ardından ülkede ekonomik ilişkileri ve toplumsal düzeni yeniden tanımlayacak bir anayasa için çalışmalara başlandı.

Yeni anayasayla birlikte ülkenin gelecek yıllarda sosyalist kalkınma için izleyeceği ekonomik ve toplumsal modelin belirginleşeceği belirtiliyor.

Taslakta devlet işletmeleri ulusal ekonominin başat öznesi olarak tanımlanıyor. Öte yandan ülke ekonomisinin gelişimi için yabancı yatırımın önemine de atıfta bulunuluyor.

KOMÜNİZM HEDEFİ ANAYASADA

Cinsiyet ayrımcılığı, etnik ayrımcılık ve engellilere dönük ayrımcılıklara ilişkin yeni yasaklar getiren yeni anayasada devlet başkanının meclis tarafından seçilmesi ve en çok iki dönem görev yapması öngörülüyor.

Yeni anayasadan somut küresel koşullar nedeniyle çıkartılması planlanan komünizm hedefi, yapılan halk toplantıları sonucu yeniden anayasaya konmuştu.

Konuyla ilgili konuşan Kübalı milletvekili Yusuam Palacios, "Gerçek devrimci her zaman mümkün olanın sınırlarını aşmaya çalışır, bu yüzden komünizm hedefini sürdürmeliyiz" ifadelerini kullanarak komünizm hedefine bağlı olduklarını yineledi.