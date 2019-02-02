Küba'nın yardım teklifini unutan ABD, Küba'ya insani yardımı hedef aldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Küba'da yaşanan kasırganın ardından ülkeye insani yardımda bulunan Venezuela'yı 'destek toplamak' ile suçladı. ABD, 2005 yılında yaşanan kasırganın ardından Küba'nın insani yardım teklifini reddetmişti.

Venezuela'da orduya açık darbe çağrısında bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Küba'da yaşanan kasırganın ardından insani yardım gönderme kararını hedef aldı.

Küba'ya gönderilen insani yardımları "destekçi satın almak" ifadeleriyle hedef alan Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maduro'nun yurtdışından nasıl destek satın aldığına dair yeni bir örnek daha. Kendi halkına yardım etmek yerine Maduro, Küba'daki hamilerine yardım etmeyi yeğliyor. ABD, Venezüella'nın meşru hükümetini desteklemeye hazır" diye yazdı.

Küba'nın başkenti Havana'yı vuran kasırgada 4 kişi hayatını kaybederken, 195 kişi yaralandı, 1200'den fazla bina ise kısmen veya tamamen yıkıldı.

KÜBA YARDIM TEKLİF ETMİŞ, ABD REDDETMİŞTİ

Küba, 2005 yılında Katrina Kasırgası sonrasında New Orleans halkına yardım etmek üzere Henry Reeves Tugayı'ndan bin 500 sağlık görevlisi göndermeyi teklif etmiş, ancak dönemin ABD Başkanı George Bush bu teklifi reddetmişti.