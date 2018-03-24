Küba'nın diyabetik ayak ülseri ilacı ABD'de kullanıma giriyor

Küba’nın diyabetik ayak ülseri tedavisi için ürettiği ilaç ABD’de kullanıma giriyor.

Heberprot-p, Küba’nın diyabetik ayak ülseri tedavisi için ürettiği çok etkili ilaç.

Küba şirketi Heber Biotec ile ABD şirketi Mercurio Biotec, Amerikan FDA tarafından onaylanma süreci tamamlandıktan sonra, ilacın Amerika’da hastalara yaygın şekilde ulaştırılması konusunda anlaştılar.

Heberprot-p’nin kısa süre içinde ABD’de kullanıma girmesi bekleniyor.

Amerika’da her yıl bir milyon kişiye diyabetik ayak ülseri tanısı konuyor. Son beş yıl içinde bu hastaların 85 bininin ayağı kesilmek zorunda kalındı (beş yıl önce sayı 73 bindi).

Kaynak:

http://en.granma.cu/cuba/2018-03-21/us-and-cuban-companies-reach-agreement-on-heberprot-p