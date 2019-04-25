Küba’dan bölgedeki emperyalist ve gerici adımlara karşı çıkış

Küba, ABD’nin Küba’ya ve Venezuela’ya karşı son attığı saldırgan adımları kınarken, Brezilya’da hapiste tutulan eski devlet başkanı Lula’nın da serbest bırakılması çağrısı yaptı.

ABD’de Trump iktidarıyla birlikte giderek yoğunlaşan, Latin Amerika’daki emperyalist saldırganlığa Küba diplomatik tepki gösteriyor.

Küba Meclisi, ABD hükümetinin Küba’ya yönelik ablukayı artırma adımlarını kınayan bir açıklama yaptı. 1990’lı yıllarda, Sovyetler Birliği ve sosyalist blokun çözülüşünden sonra zor günlerden geçen Küba halkını boğma amacıyla, ablukayı ağırlaştırmak üzere ABD tarafından ortaya atılmış olan Helms-Burton Yasası, tartışmanın ana konusu.

Bill Clinton tarafından 1996’da kabul edilen Helms-Burton Yasası’nın 3’üncü maddesi, yalnızca Küba’dan değil, dünyanın geri kalanındaki birçok hükümet ve örgütten de gelen tepkilerin ardından geri çekilmişti. Trump hükümeti, bu maddeyi tekrar yürürlüğe sokuyor.



Söz konusu madde, Küba’da 1959’da yaşanan devrimden önce mal mülk sahibi olan zenginlerin ve mirasçılarının, o zaman sahip oldukları mülkler üzerinde bugün yaşayan veya iş yapanlara karşı doğrudan ABD mahkemelerinde dava açabilmelerinin yolunu açıyor. Mutlak bir eşitsizliğin olduğu devrim öncesi Küba’da zenginlerin sahip olduğu bina ve arazilerde bugün devlet işletmeleri, okullar, hastaneler, toplu konutlar, evler ve kimi yabancı şirketlerin ofisleri var.

Küba Meclisi, ABD’nin Küba’ya karşı ablukasının “Küba’nın gelişiminin önündeki birincil engel olmanın yanı sıra, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ve serbest ticaret normlarını çiğnediğinin” altını çizerek, “soykırım niyeti taşıyor” dediği Helms Burton Yasası’nı kınadı.

Ablukanın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası örgütte, neredeyse oybirliğiyle reddedildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Barış içinde yaşama ve kendi kaderini tayin etme haklarını savunmaya, Sosyalist Hukuk Devleti’nin koruyuculuğunda müreffeh ve demokratik bir gelecek kurmaya kararlı olan Küba halkının büyük çoğunluğunun iradesine, geri döndürülemez bir şekilde bağlılığımızı dile getiriyoruz” denildi.

‘LULA SERBEST BIRAKILMALI’

Küba Meclisi’nin Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Brezilya’nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın maruz kaldığı politik, hukuki ve medyatik saldırıyı kınayarak haksız yere mahkum edilmesine karşı bir açıklama yayımladı.

Lula’nın “Brezilya halkının yalnız bırakılmış kesimlerinin çıkarları için gerçek bir değişim sürecine önderlik edebilecek siyasi ve etik liderliğini ortadan kaldırmak isteyen oligarşi ve emperyalizmin utanç verici saldırılarının bir kurbanı” olduğu belirtilen açıklamada, “Lula’ya verilen hapis cezasının amacı, onu itibarsızlaştırmak ve yönetimi altında elde edilen tüm toplumsal ve ekonomik kazanımları ortadan kaldırarak kendisini destekleyen siyasi ve toplumsal güçleri yasa dışı ilan etmektir” denildi.

VENEZUELA İLE DAYANIŞMA

Küba Meclisi, Venezuela halkı ve hükümetiyle de bir dayanışma açıklaması yayımladı. Venezuela hükümeti ve halkının “gayrımeşru bir savaş”la karşı karşıya bulunduğunu belirten Küba Meclisi, “Amerika Birleşik Devletleri ve bir grup ülkenin, kukla bir hükümeti kullanarak baskı uygulamaya ve Venezuela’nın ulusal egemenlik haklarını gasp etmeye çalışması, sivil-asker birliğinin gücü ve Venezuela halkının kurumlarına, ve seçilmiş tek meşru iktidarın, anayasal Başkan Nicolás Maduro Moros’un iktidarına duydukları bağlılık sayesinde başarısızlığa uğradı” dedi.