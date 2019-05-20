Küba’daki uçak kazasının raporu açıklandı

Küba’da bundan tam bir yıl önce 18 Mayıs 2018’de yaşanan ve ciddi kayıplarla sonuçlanan uçak kazası ile ilgili soruşturma raporu açıklandı. Rapora göre bu kazayla son zamanlarda yaşanan Boeing tipi uçak kazaları arasında bir ilişki bulunmuyor.

Küba Sivil Havacılık Enstitüsü (IACC) Başkanı Armando Daniel López, Mayıs 2018’de Havana’dan Holguín’e giderken, kalkıştan hemen sonra düşen Boeing 737-200 ile ilgili soruşturma raporu sonuçlarını açıkladı.

Araştırma Komisyonu, uçağın uçuş kayıt cihazlarından (kara kutular) elde edilen verilere ve havacılık standartlarına göre yapılan karşılaştırma sonrasında, kazanın en muhtemel nedeninin uçağın ağırlık dengesinin yükleme esnasında bozulması olduğunu ve hesaplama hatalarının da bunda etkili olduğunu tespit etti.

Küba Sivil Havacılık Enstitüsü, Küba halkı, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Boeing ve Meksika Sivil Havacılık otoriteleri ve işbirliği içinde soruşturmanın yürütülmesini sağladı. Yapılan protokollere göre, IACC havacılık otoriteleri, uçağın üreticisi ve çeşitli uzmanlardan oluşan komisyon soruşturmayı gerçekleştirdi. Ortaya çıkaran sebepleri analiz etmek ve ortaya koymak, aralarında ilişki kurmak amacıyla çok sayıda faktör gözden geçirildi.

Yapılan bildirimler, araştırma ve edinilen bilgi olmak üzere üç ana unsura dayalı soruşturmada ilk olarak Küba Devletinin, Meksikalı Air Global şirketine ait uçaklarla yaptığı operasyona ilişkin gerekli bildirimleri ve tescil işlemlerini zamanında yapıp yapmadığı incelendi. Ayrıca uçuşları gerçekleştiren şirketin durumu ve gerekli koşulları yerine getirip getirmediği araştırıldı.

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan süre zarfında kanıtların, uçağın ve içeriğinin etkin bir şekilde korunmasının sağlanması için öncelikle uçağın enkazı fotoğraflandı, enkazı tahrip edebilecek unsurlar değerlendirildi ve kazanın modellenerek dijital profilinin çıkarılması sağlandı.

İki kara kutunun tamamen deşifre edilmesi, uzmanların Küba Havayolu şirketi Cubana'nın Meksikalı Air Global şirketinden kiraladığı Boeing 737-200 uçağının hızı, yüksekliği, hareketleri, motor gücü ve olası teknik arızaları gibi unsurları doğru bir şekilde belirlemelerine izin verdi. Bu süreç Küba’da Boeing için gerekli donanım olmadığı için ABD’de yürütüldü.

Komisyon Mayıs 2018’de Havana’da meydana gelen uçak kazası ile Boeing 737 MAX 8’lerin kazaları arasında ilişki olmadığını belirtti.

Kazadan sağ olarak kurtulan üç kişiden sadece 20 yaşındaki Mailén Díaz Almaguer hayatta kaldı. Mailén’in durumunun iyiye gittiği belirtildi.