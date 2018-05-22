Küba’daki uçak kazasında ölü sayısı 111’e yükseldi

Küba’nın başkenti Havana’da Cuma günü meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 111’e yükseldi.
Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki öğrenci Kübalı Grettel Landrove, Havana’da kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi.
Uçaktan yaralı olarak kurtulan iki kadınınsa hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ancak durumlarının kritik olduğu belirtildi.
Kazada yaşamını yitirenlerden 100’ünün Küba, yedisinin Meksika, ikisinin Arjantin ve ikisinin Sahravi Arap Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.
Öte yandan 1979 yapımı Boeing 737’nin Cubana Havayolları tarafından kiralandığı Meksika havayolu şirketi Damojh’un operasyonlarının dün Meksika sivil havacılık kurumu tarafından geçici süreyle durdurulduğu açıklandı.