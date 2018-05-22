Küba’daki uçak kazasında ölü sayısı 111’e yükseldi

Küba’daki uçak kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki bir öğrencinin dün yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 111’e yükseldi. Uçağın sahibi olan Meksika şirketinin faaliyetleriyse geçici olarak durduruldu.

Dış Haberler