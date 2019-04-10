Küba’da yeni Anayasa bugün yürürlüğe giriyor

Küba halkının aylar süren tartışmaların ardından ortaya çıkarıp onayladığı yeni Anayasa, bugün yürürlüğe giriyor.

Sosyalist Küba’da, bugün itibariyle 1976 yılından beri kullanılmakta olan Anayasa, yerini, 24 Şubat’ta yapılan referandumda kabul edilen yeni Anayasa’ya bırakacak.

Küba’nın ulusal meclisi olan Halk İktidarı Ulusal Meclisi, bugün yapacağı olağanüstü oturumda Anayasa’yı yürürlüğe sokacak.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, konuyla ilgili açıklamasında, yeni Anayasa’nın devrimin sosyalist yönelimini bir kez daha onayladığını ve devletin, hükümetin, kurumların ve tüm halkın emeklerinin, toplumun daha da iyileştirilmesi doğrultusunda birleştirilmesini sağlayacağını belirtti.

Yeni Anayasa, 2018 yılının Ağustos ve Kasım ayları arasında, yaklaşık üç aylık bir dönem boyunca tüm Kübalıların tartışmasına açılmış, dile getirilen yüz binlerce görüş ve önerinin sonucunda ortaya çıkan metin, 24 Şubat 2019’da referanduma götürülmüştü.

Referandumda yeni Anayasa, yüzde 86.9’luk “evet” oyuyla kabul edilmişti.