Küba'da yabancı askeri üslere ve işgallere karşı barış semineri

Küba'da 4-6 Mayıs tarihleri arasında, 20’den fazla ülkeden gelen barış temsilcileri dünyadaki tüm yabancı askeri işgallere ve askeri üslere karşı mücadeleyi ele alacak.

Küba’nın Guantánamo kentinde, 4 Mayıs cumartesi günü başlayan ve 6 Mayıs pazartesi gününe kadar sürecek olan, “Barış ve Yabancı Askeri Üslere Kapatılması İçin 6. Uluslararası Seminer”e beş kıtadan gelen 200’den fazla delege katılıyor. 20’den fazla ülkeyi temsil eden barış elçileri toplantı süresince, dünyanın çeşitli köşelerinde sürmekte olan yabancı asker işgallerine son verilmesini ve ulusal topraklarda kurulu yabancı askeri üslerin sökülmesini talep edecek.

Küba Barış Hareketi’nin başkanı Silvio Platero, Uluslararası Seminer’in yaptığı çalışmalar arasında, her yıl, 23 Şubat gününün, “Dünya Barış ve Yabancı Askeri Üslere Karşı Mücadele Günü” ilan edilmesi olduğunu duyurdu.

Platero yaptığı açıklamada aynı zamanda da, Havana’da Ocak 2014’te toplanmış olan, Latin Amerika ve Karayip Devletleri II. Zirvesi’nde, Zirve’ye katılmış olan tüm bölge ülkeleri devlet ve hükümet başkanları tarafından, Latin Amerika ve Karayipler’in bir, Barış Bölgesi olarak oy birliğiyle ilan edildiği ve imza altına alındığını, bu karar ve taahhüdün halen geçerliliğini ve önemini korumakta olduğunu hatırlattı.

Seminer’e katılmakta olan delegeler, Küba’nın Doğu’sundaki Guantánamo bölgesinde ABD’nin “askeri deniz üssü” adı altında işgal ettiği topraklardaki yasa dışı hapishanenin bir an önce kapatılması ve üs topraklarının tümüyle yasal sahipleri olan Küba halkına iadesini de isteyecekler.

Guantánamo’ya gelen barış temsilcilerinin yorumlarına göre bu toplantı geçen yıl, 16-18 Kasım tarihlerinde, İrlanda’nın Dublin kentinde toplanan, ABD Askeri Üsleri ve NATO’ya Karşı Küresel Koalisyon’un etki alanını daha da güçlendirecek bir dayanışma gerçekleştirecek.

Kaynak: http://bohemia.cu/mundo/2019/05/seminario-internacional-por-la-paz-en-gu...