Küba'da üzücü uçak kazası

Küba'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Havana’dan Holguin’e giden ve 107 yolcu taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçağın Küba Havayolları'na (Cubana de Aviación) ait olduğu belirtildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel çok sayıda ölü olduğunu söyledi. Şu ana kadar gelen bilgilere göre üç kişi kurtuldu. Yaşamını yitirenlerin sayısı henüz bilinmiyor.

Telesur'da tanıkların havaalanı yönünde önce büyük bir ateş topu, ardından yoğun bir duman gördükleri aktarıldı. Devlet radyosu Havana Küba da uçağın şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bir otoyolun yakınlarında düştüğünü bildirdi.

Prensa Latina'ya bilgi veren Hava Taşımacılığı Direktörü Mercedes Vazquez, uçağın Meksika havayolu şirketi Domojh'a kiralandığını, uçuşun bu şirkete ait olduğunu söyledi.