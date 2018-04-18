Küba’da Ulusal Meclis toplanıyor

Küba'da geçen hafta tamamlanan seçimlerin ardından bugün toplanan Ulusal Meclis yeni lider kadroyu belirleyecek. Daha önce yeniden aday olmayacağını açıklayan Raul Castro'nun yerine Migual Diaz Canel'in geçmesi bekleniyor.

Bugün Küba için hem çok önemli hem de sıradan bir gün. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan seçimlerin ardından Ulusal Meclis bugün toplanıyor. Bu birleşimi önemli kılan gelişmeyse halen Devlet Başkanlığı görevini yürüten Raul Castro’nun bu göreve yeniden aday olmayı kabul etmeyeceğini açıklamış olması.

Küba Devriminin efsanevi önderi Fidel Castro’nun siyaset sahnesinden sağlık sebepleriyle ayrılmasının ardından parti ve devlet yönetiminde liderliği devralan Raul Castro çok zorlu bir dönemde hem iç siyasette hem de dış siyasette başarılı adımlara imza attı.

Emperyalizmin doğrudan baskısı ve ABD ablukası altındaki ülkesinde sosyalist kalkınmanın önündeki engellere müdahale etti. Dış politikada geleneksel enternasyonalist dayanışmacı hat sürdürülürken, ABD ile egemen ve eşit devletler arasındaki esaslara uygun olarak diplomatik temasa açık olunduğu ilan edildi. Bu dönemde özellikle ABD’de tutuklu bulunan 5 Kübalı Kahramanın ülkeye dönmesi Raul Castro yönetiminin olağanüstü bir başarısı olarak değerlendirilmektedir.

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Birleşim halinde olan Ulusal Meclis, milletvekilleri arasında ülkedeki yeni lider kadroyu belirleyecek. Kim belirlenirse belirlensin Küba halkı 1959 yılındaki devrimle kazandıklarının daima bilincinde. Küba, günümüzde insanca yaşamanın ancak sosyalizmde mümkün olduğunun adeta bir kanıtı. Kübalılar kendilerini örgütlü toplumun birer bireyi olarak değerlendiriyor. Ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz eğitim olanakları, kendilerini ülkenin ihtiyaçları ve ilgi duydukları alanlara göre yetiştirme olanakları onların doğal olarak edindikleri haklar. Ancak elbette bunların ne bedeller ödenerek elde edildiğini de unutmuyorlar.

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Artık Küba Devriminden sonra sosyalizmde dünyaya gelmiş nesil sosyalizm bayrağını devralmaya hazırlanıyor. Başta Migual Diaz Canel olmak üzere Küba Komünist Partisi’nin her düzeydeki kadrosunun bu zorlu görevi başarıyla yerine getireceğine güvenimiz tam.