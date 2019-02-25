Küba’da referanduma katılım yüzde 81'in üzerinde

Kübalılar dün yeni anayasayı oylamak üzere sandık başına gitti. Referandum sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, oylamaya katılım oranının yüzde 81'in üzerinde olduğu belirtiliyor.

Küba halkı sekiz aylık bir tartışma sürecinin ardından yeni Küba Anayasası’nı oylamak üzere dün sandık başına gitti.

Dün Küba saatiyle 18.00’de sandıklar kapatılırken oy sayımına geçildi. Oylama sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Küba Ulusal Seçim Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre oylamaya katılım oranı yüzde 81'i geçti.

Granma’nın haberine göre, Küba Ulusal Seçim Komisyonu’ndan oylamanın sürdüğü saat 14.00’te yapılan açıklamada da katılım oranının yüzde 74,09 olduğu belirtilmişti. Açıklamanın yapıldığı saat itibariyle yaklaşık sekiz milyon Kübalı seçmenden 6 milyon 772 bin 619’unun oyunu kullandığı belirtilmişti.

Komisyon Başkanı María Esther Bacallao yaptığı açıklamada oylamaya katılımın yüksek olmasının Küba yurttaşlarının anayasal haklarını kullanma konusundaki isteklerini gösterdiğini ve çok olumlu olduğunu söyledi.

Bacallao referandumun ülkenin bağımsızlık mücadelesinin yeniden başladığı 24 Şubat 1895’in 124’üncü yıldönümünde yapıldığına da işaret etti.

YENİ ANAYASA NE GETİRİYOR?

Küba’nın halihazırda kullandığı Anayasa, 1976 yılında Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist blokun ayakta olduğu, Küba’nın ekonomisi ve dış ticaretinin büyük oranda sosyalist ülkeler arasındaki dayanışmaya dayandığı bir dönemde yazılmıştı. Yeni Anayasa, Küba’nın bugünkü durumuna hukuki çerçeve sunarken, aynı zamanda devlet yönetimini de daha kurumsal hale getiriyor. Uzun zaman sonra Küba’da devlet başkanlığının yanı sıra başbakanlık konumu da getirilecek ve yetkiler daha fazla insan arasında paylaştırılacak. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanları, son 6 yıldır Havana’dan ayrılan iki yeni il olan Artemisa ve Mayabeque’de denenmekte olan ve olumlu sonuçlar alınan modele uygun olarak genişletilecek. Yeni Anayasa metninde halihazırda var olan kişisel mülkiyet, özel mülkiyet, kooperatif mülkiyeti gibi olgulara anayasal çerçeve sunulurken, esas olanın devlet mülkiyeti olduğu vurgulanıyor.

