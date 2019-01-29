Küba’da 'Eşitlikçi bir Dünya için' konferansı

Jose Marti’nin enternasyonalist dayanışmayı vurgulayan “Herkes için ve herkesin iyiliği için” sloganının temel alındığı konferansa tüm dünyadan yüzlerce delege katılıyor. Konferansta Türkiye Komünist Partisi de Uluslararası İlişkiler Bürosu aracılığıyla temsil ediliyor.

Jose Marti Uluslararası Dayanışma Projesi'nin “Eşitlikçi bir Dünya için (Por el Equilibrio del Mundo)“ başlığını taşıyan 4. Uluslararası Konferansı Havana’da başladı. Dört gün sürecek konferansa 60 ülkeden 700’e yakın delege katılıyor. Konferans programı kapsamında, Latin Amerika ülkeleri öncelikli olarak, tüm dünyada, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel dengenin ve eşitliğin sağlanmasına dönük çeşitli oturumlar ve çalışma grupları bulunuyor. Konferansta, Türkiye, TKP Uluslararası Bürosu aracılığıyla sunacağı “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da anti-emperyalist mücadele” tebliği ile temsil ediliyor.

28 Ocak Pazartesi günü yapılan açılış oturumda yaptığı konuşmada, Jose Marti Uluslararası Dayanışma Projesi Başkan Yardımcısı Hector Hernandez Pardo, Fidel Castro’nun “Eşitlikçi bir Dünya için” Konferansının ilk toplantısında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, emperyalizmin kurduğu yarattığı adaletsiz ve sürdürülemez düzenin değişmesi için farkındalık yaratma ve mücadele çağrısında bulundu. Pardo, Fidel’in Küba halkına Jose Marti’nin fikirlerine tutunmayı ve savunmayı öğrettiğini ve bu toplantının da bu doğrultuda düzenlendiğini aktararak, uluslararası konferansın, mevcut küresel düzene ve egemen düşünceye boyun eğmeyenler için kitlelerin çıkarlarına ters düşen bu düzene karşı uluslararası bir dayanışma zemini oluşturduğunu ekledi.

Venezuela ile dayanışma

Tüm delegasyonun katılımıyla gerçekleşen konferansın açılış oturumunda, Venezuela delegasyonu dakikalarca alkışlanarak selamlandı. Amerikan müdahaleciliğine karşı Venezuela hükümeti ve halkıyla dayanışma toplantının ana gündemleri arasına alındı.

Jose Marti’nin enternasyonalist dayanışmayı vurgulayan “Herkes için ve herkesin iyiliği için” sloganının temel alındığı vurgulanan Konferans açılış oturumu sonrası, tüm delegasyon aynı akşam gerçekleşen “Meşaleli Yürüyüş”e katıldı.

Sosyalizm için, devrim için, Küba için oyum Evet

Her yıl Jose Marti’nin doğum günü olan 27 Ocak’ta binlerce Kübalının katıldığı yürüyüş, bu yıl yaşanan fırtına ve sel felaketi nedeniyle 28 Ocak’ta gerçekleştirildi. Üniversite Öğrencileri Federasyonu (FEU) liderliğinde düzenlenen yürüyüşte, yaklaşan anayasa oylamasına dönük olarak “Sosyalizm için, devrim için, Küba için oyum Evet” slogan damga vurdu. Meşaleleriyle Havana Üniversitesi merdivenlerini kaplayan binlerce genç Kübalı “Yo Voto Si” (Oyum Evet) ve “Yo soy Fidel” (Ben Fidel’im) sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüş öncesi, b27 Ocak’ta gerçekleşen fırtına ve sel felaketinde yaşamını yitirenler anılarak, yakınlarına dayanışma mesajları iletildi. Yürüyüşe, Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raúl Castro Ruz, ve Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez de katıldı.