Küba’da bebek ölüm hızı binde 4,1’e düştü

Küba Halk Sağlığı Bakanı Ojeda, bebek ölüm hızının binde 4,1’e indiğini, bu oranın kısa süre içinde daha da düşmesini beklediklerini açıkladı.

Küba Halk Sağlığı Bakanı Roberto Moreles Ojeda, Küba Devrimi'nin 59'uncu yılı için düzenlenen törende ulusal sağlık sisteminin başarıları konusunda bir konuşma yaptı.

Ojeda, Küba’daki bebek ölüm hızının binde 4,1’e düştüğünü ve bu oranın kısa süre içinde daha da düşmesini beklediklerini açıkladı.

Bu Küba tarihindeki en düşük hız oluyor ve 2016 yılına göre 35 bebeğin daha ölümünün engellendiğini gösteriyor. 2016 yılı bebek ölüm hızı binde 4,3’tü.

Doğuşta beklenen yaşam süresi ise 78,5 yıla çıktı: Kadınlarda 80,5, erkeklerde 76,5 yıl olmak üzere.

Yeni teknolojilerin uygulamaya konmasının ve sağlık kurumlarına yapılan yatırımın bu gelişmelerde belirleyici olduğu belirtiliyor.

Kaynak:

http://en.granma.cu/cuba/2017-12-29/health-indicators-improve-and-life-expectancy-increases