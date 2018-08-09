Küba’da Anayasa taslağı 1 milyon kopyaya ulaştı

Küba Posta İşletmesi, 31 Temmuz’da tartışılmak üzere ülkeye dağıtılmaya başlanan anayasa taslağı baskısının 1 milyon adede ulaştığını bildirdi.

Küba’da anayasa değişikliğine ilişkin uzun süredir yürütülen ön çalışmalar neticesinde anayasa taslağının halka sunulma süreci hızla devam ediyor. Granma’ya bilgi veren Küba Posta İşletmesi Başkan Yardımcısı Eldis Vargas Camejo, 800 bin kopyanın halihazırda ülkenin farklı yerlerindeki birimlere dağıtıldığını, 699 bin adedinin Kübalılar tarafından alındığını, 200 bin kopyanın daha sevkedilmeye başlandığını belirtti.

İnsanların tepkisinin etkileyici olduğunu aktaran Vargas, “Geçen hafta ülke geneline dağıtılan taslak kısa sürede tükendi. Bu, insanların önünüzdeki sürece ilişkin sahiplenici tutumunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde işyerlerinde, çeşitli birimlerde tartışılacak taslak çoğu şehirde tükenmiş durumda” dedi. Taslağın daha zor bölgelere ulaşmasını sağlayacaklarını söyleyen Vargas, “Taslağın herkese ulaşmasını hiçbir şey engelleyemez. Amaçladığımız sonuca ulaşıyoruz” dedi.

Kurumsal İletişim Direktörü José Manuel Valido Rodríguez ise Küba Posta İşletmesi için kolay bir süreç olmadığını, çalışanların bu süreçte çok çaba sarfettiklerini vurguladı.