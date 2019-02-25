Küba'da anayasa referandumu sonuçları açıklandı

Küba Ulusal Seçim Merkezi (CEN) anayasa referandumu geçici sonucunu açıkladı. Açıklaya göre Küba Cumhuriyeti yeni anayasası kullanılan oyların yüzde 86.85'i ile kabul edildi. 6 milyon 816 bin 169 seçmen evet oyu kullanırken, 706 bin 400 seçmen hayır dedi.

Küba Ulusal Seçim Merkezi (CEN) anayasa referandumu geçici sonucunu açıkladı.

Küba Ulusal Seçim Merkezi'nin açıklamasına göre Küba Cumhuriyeti yeni anayasası kullanılan oyların yüzde 86.85'i ile kabul edildi. 6 milyon 816 bin 169 seçmen evet oyu kullanırken 706 bin 400 seçmen hayır dedi.

24 Şubat 2019 Pazar günü Kübalılar yeni anayasayı oyladılar. Sosyalist adada toplam 8 milyon 669 bin 714 seçmenden 7 milyon 848 bin seçmen sandık başına gidip oy kullandı. Sandıkların kapandığı saat olan 18.00'e kadar kullanılan oyların toplam seçmene oranı yüzde 84.4 oldu.

Küba Cumhuriyeti yeni anayasasına evet oyu verenlerin toplam seçmen sayısına oranı yüzde 73.3 oldu.

Kaynak: Prensa Latina