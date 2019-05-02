Küba halkı 1 Mayıs'ta Küba Devrimi'ne, yeni anayasaya ve Venezuela'ya desteğini gösterdi.

Küba'da 1 Mayıs kitlesel katılımla kutlandı. 100'den fazla ülkeden binin üzerinde ziyaretçinin geldiği mitingde Latin Amerika'da yaşanan güncel gelişmelere yönelik mesajlar dikkat çekti.

Granma'nın haberine göre tutuklu Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın özgürlüğünü isteyen Kübalı işçiler, Latin Amerika'daki ilerici hükümetlere desteklerini ileterek Venezuela yönetiminin yanında olduklarını vurguladı.

"Biz Kübayız" ve "Yaşasın özgür Küba" sloganlarının öne çıktığı mitingde, Küba'nın sosyalizmde ısrarı dile getirildi.

Mitinge Brezilya'daki görevlerinden, aşırı sağcı yönetimin iktidara gelmesinin ardından geri dönen doktorlar da yer aldı.