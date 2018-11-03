Küba yaptırımlara boyun eğmeyecek

BM tarafından on yıllardır Küba’ya uyguladığı ambargo mahkum edilen ABD’nin ülkeye yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamasına Havana’dan yanıt geldi: Müreffeh bir sosyalist bir toplum kurmamızı engelleyemeyecek.

ABD’nin Küba’ya 1960 yılından beri uyguladığı ambargo Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir kez daha mahkum edilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından açıklanan Havana’ya yeni yaptırımlara Küba Dışişleri’nden yanıt geldi.



Küba Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ile İlişkilerden sorumlu yetkilisi Carlos Fernandez de Cassio dün basına yaptığı açıklamada, yaptırımların Küba’yı müreffeh bir sosyalist ve demokratik toplum kurmaya devam etmekten alıkoyamayacağını söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre Carlos Fernandez de Cassio, “ABD’nin duyurduğu tedbirler Küba halkının iradesi doğrultusunda müreffeh bir sosyalist ve demokratik toplumun inşasını sürdürmemizi engelleyemeyecek. Ülkemizin diğer halklara karşı dayanışma yükümlülüklerini değiştiremeyecekler ancak yurtdışında yaşayan Kübalılara ve iki ülke arasında yapıcı ilişkiler isteyenlere zarar verecekler” diye konuştu.

Küba’nın kendi siyasi sistemini ve geleceğini seçme konusundaki egemenlik hakkını savunmaya devam edeceğini belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, dünyanın geri kalanıyla olduğu gibi ABD ile de diyalogdan yana konumlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Carlos Fernandez de Cassio, ABD’nin Küba’ya karşı söyleminin ve saldırgan tutumunun 6 Kasım’da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin oylarını artırma çabası ile bağlantılı olabileceğini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton önceki gün Küba ve Venezuela’ya yeni yaptırımlar getirdiklerini duyurmuştu.



ABD, Küba ordusu ve istihbaratının denetiminde olduğunu belirttiği onlarca işletmeyi yaptırım listesine alacağını açıklamıştı.

MADURO: ABD YAPTIRIMLARI ŞİZOFRENİK VE KRİMİNAL

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD yaptırımlarına tepki gösterdi. Telesur’un haberine göre Maduro yaptığı açıklamada ülkesinin altın ticaretine yaptırım getiren ABD’nin tutumunu şizofrenik ve kriminal olarak niteledi. Venezuela’nın halihazırda dünya üzerinde ikinci büyük altın rezervlerine sahip olduğunu belirten Maduro, ülkesinin Kuzey Amerika emperyalizmine boyun eğmeyeceğini söyledi.