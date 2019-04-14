Küba: Trump kapitalizmi reddeden her türlü ilerlemeyi yok etmek istiyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ilişkileri en düşük seviyeye çektiğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD-Küba ilişkilerini en düşük seviyelere taşıdığını belirterek Küba ekonomisi ve savunma sistemini güçlendirmek için çağrıda bulundu.

Küba meclisinin kapanış konuşmasını yapan Diaz-Canel, ABD'nin finansal baskı politikaları nedeniyle Küba'nın temel ihtiyaç ürünlerinin ithal etmekte zorlandığını belirtti. Diaz-Canel, "ABD'nin iftira, karşı devrime milyon dolar aktarma, darbe hamleleri gibi politikaları iki ülke arasındaki ilişkileri en düşük seviyeye çekti. Bizim bu politikalara yanıtımız ise 'Hayır' sayın emperyalistler. Bizim iki önceliğimiz var: Savunma hazırlığı ve ekonomik savaş" ifadelerini kullandı.

'KITADA VAHŞİ KAPİTALİZMİ REDDEDEN HER TÜRLÜ İLERLEMEYİ YOK ETMEK İSTİYORLAR'

Trump'ın Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı belli nedenlerden dolayı saldırdığını vurgulayan Diaz-Canel, "Çok taraflılığı küçümseyen ve tehditlerle, dış müdahalelerle ve birden fazla kez dillendirdiği savaş ihtimalleriyle dünyayı en kötü dönemine sokmaya çalışan mevcut ABD yönetimi, kıtada vahşi kapitalizmi reddeden her türlü ilerlemeyi yok etmek istiyor" dedi.