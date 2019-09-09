Küba tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: Bin yurttaş başına 9 doktor

Küba'da bin yurttaş başına düşen doktor sayısı 9'a ulaşırken Ulusal Sağlık Sistemi'nde görev alan sağlık çalışanı 485 binden fazla oldu. Küba'nın sağlık sistemi, bu sayılarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Küba'da bin yurttaş başına düşen doktor sayısı 9'a ulaşırken Ulusal Sağlık Sistemi'nde görev alan sağlık çalışanı 485 binden fazla oldu.

Telesur'da yer alan habere göre, Küba'da çalışan doktor sayısı 100 bini aştı.

Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, Küba devrimi sırasında ülkede 3 bin doktor olduğunu hatırlatarak, Havana Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin o yıldan bu yana 376 bin sağlık uzmanı yetiştirdiğini belirtti.

Miranda, başta Afrika ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere 141 ülkeden 35 bin 787 yabancı öğrencinin Küba üniversitelerinden mezun olduğunu kaydetti.

Havana'dan bu yıl 10 binden fazla tıp uzmanı mezun olurken, mezunlardan bin 535'inin yabancı ülkelerden geldiği belirtildi.

Küba Ulusal Sağlık Sistemi'nde bugün 485 binden fazla kişi çalışıyor.

Tıp biliminin farklı branşlarında uzmanlaşan 234 bin kişi, ülkede 13 binden fazla sağlık kurumunda çalışıyor.