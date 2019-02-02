Küba semalarında patlamaya yol açanın meteor olup olmadığı soruşturuluyor

Küba, ülkenin batısında cuma günü büyük gürültüye ve evlerin camlarının kırılmasına yol açan patlamanın meteor patlaması olup olmadığını soruşturuyor.

Küba’nın batısında yer alan Pinar del Rio bölgesinde cuma günü gündüz saatlerinde binaların sarsılmasına ve camlarının kırılmasına yol açan büyük patlama sesleri duyuldu.

Bölge halkı ilk olarak bir uçağın düştüğünü düşünürken, Küba resmi makamları ilk belirlemelere göre patlamaya yol açanın bir meteor olabileceğini ancak henüz olayın soruşturulduğunu bildirdi.

Bölge halkı patlama sesinin ardından gökyüzünden küçük kaya parçalarının düştüğünü ifade ederken, sosyal medyada bir uçağın düştüğüne dair çeşitli spekülasyonlar da yayılmaya başladı.

Küba Komünist Partisi’nin yayın organı Granma’ya açıklamada bulunan Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ise olayın uçak düşmesiyle ilgisi olmadığını bildirdi.

Telesur’un haberine göre Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı olayın soruşturulduğunu ancak henüz bir meteor düşmesi olduğunun doğrulanamayacağını bildirdi.

Granma “Birçok kişi gökyüzünde ateş ve duman gördüğünü ve evlerinin sarsıldığını bildirdi. Meteor parçalarının olduğu düşünülüyor ancak bu henüz doğrulanmadı” diye yazdı.

Olayda yaralanan olmadığı ve maddi zarar bulunmadığı ifade edildi.

Tele Pinar’dan bazı muhabirler en büyüğü 7 santimetre civarında bazı kaya parçalarının fotoğraflarını yayımladı.

Viñales konseyi başkan yardımcısı Osmany Mosegui de yol üzerinde 20-30 santim çapında kaya parçaları bulduklarını bildirdi.

Ancak Kübalı yetkililer bulunan parçaların bir meteora ait olup olmadığının sadece bilimsel bir kanıt bulunmasıyla doğrulanabileceğini ifade ediyor.

Küba Jeofizik ve Astronomi Enstitüsü Başkanı Martha Rodriguez Uratsuka’nın bir heyetle beraber bölgede incelemede bulunduğu kaydedildi.

Son 80 yıl içinde Küba’ya en az beş meteor düştüğü, son meteor düşmesinin 2001’de yaşandığı biliniyor.