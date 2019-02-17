Küba ordusundan Venezuela'ya destek açıklaması

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FAR) bugün düzenlenen bir törenle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklediğini açıkladı.

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FAR) Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklediğini belirten bir açıklama yayınladı. Küba ordusu, Havana’dan yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Matanzas’daki kışlada düzenlenen törende Maduro’ya desteğini ilan ederken, ABD’yi ise Venezuela’ya karşı saldırı hazırlığında bulunmakla suçladı.

Törende Maduro’yu desteklediğini ifade edenler arasında, 1959'da Fidel Castro önderliğindeki devrimde yer alan Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler eski Bakan Yardımcısı General Joaquin Quentas Sola da (80) yer aldı.

Ayrıca Küba'da Venezuela'ya destek kampanyası başlatıldı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Küba halkı, meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela ile dayanışmasını ifade edip egemenlik ve barışa saygı gösterilmesini talep ediyor. Venezuela’ya dokunma!” ifadeleri ile Maduro’ya verdiği desteği gösterdi.

Bu hafta Küba tarafından yapılan açıklamada ABD'nin gizli operasyonlarda kullanılan birimlerinin bulunduğu askeri tesislerden Venezuela'ya yakın noktalara nakliye uçuşları gerçekleştirdiği bildirilmişti.