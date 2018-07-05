Küba Komünist Partisi 7. Genel Kurulu anayasal reform tasarısını tartıştı

Raul Castro önderliğinde Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi 7. Genel Kurulu, cumhuryet anayasası için verilen ilk düzenleme tasarısını gözden geçirdi.

İki gün yapılan yoğun çalışmanın ardından, Raul Castro tarafından yönetilen Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi 7. Genel Kurulu ülkenin anayasasına ilişkin ilk düzenleme önerisini gözden geçirdi.

Granma'nın aktardığına göre, Merkez Komitesi ikinci sekreteri Jose Machado Ventura, hazırlanan anayasa tasarısının Ulusal Meclis ve Devlet Konseyi tarafından hazırlandığını ve Genel Kurul tartışmalarında hazır bulunduğunu belirtti.

Mevcut anayasaya dair önemli değişikliklerin Genel Kurul tarafından tartışıldığı belirtilirken, ülkenin sosyalist sistemine ve kuruluş ilkelerine dair bir tartışmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Delegeler tarafından onaylanan öneri, Ulusal Meclis'in konuyu ele almasından sonra 21 Temmuz'da tüm halka tartışmaya açılacak ve bir ulusal referandum gerçekleştirilecek.