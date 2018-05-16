Küba: İsrail'in alçakça saldırısını kınıyoruz

Küba Hükümeti dün bir açıklama yaparak İsrail saldırganlığını kınadı, ABD'nin Kudüs kararını reddettiğini bir kez daha belirtti.

Küba Cumhuriyeti Devrimci Hükümeti dün bir açıklama yaparak ABD'nin Kudüs kararını reddettiğini ifade etti ve İsrail saldırganlığını kınadı.

Açıklamada, İsrail Ordusu'nun 52 Filistinlinin ölümü ve 2 bin 400 yaralıyla sonuçlanan saldırısıyla ilgili, "Bu eylem; BM Sözleşmesi'ni ve Uluslararası İnsancıl Hukuk'u hiçe sayan ciddi ve alçakça bir ihlal ve Filistin halkına karşı yeni bir saldırı dalgasıdır" dendi.

"Küba Devrimci Hükümeti'nin, ABD'nin tek taraflı kararını reddettiğinin" vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Devrimci Hükümet bir kez daha, iki devletin kurulması temelinde, İsrail-Filistin çatışmasının kapsamlı, adil ve sürekli çözümünden yana olduğunu belirtir. Ve Filisin halkının özgürce kendi kaderini belirleme ve 1967 sınırları kapsamında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir devlet kurma hakkını kesin bir şekilde destekler."