Küba ile Çin biyoteknolojide işbirliğini genişletiyor

Kübalı ve Çinli yetkililer biyoteknoloji ve ilaç alanındaki işbirliğini geliştirmek üzere önceki gün Küba'nın başkenti Havana'da yapılan 10'uncu Biyoteknoloji Ortak Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldi.

On yıldan fazla zamandır biyoteknoloji ve ilaç alanında çeşitli projelerde ortak çalışmalar yapmış olan Çin ve Küba, bu alanlardaki işbirliğini genişletmeyi planlıyor. İki ülkenin yetkilileri önceki gün Havana'da gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından bu yöndeki planlarını açıkladı.

Havana'da yapılan 10'uncu Biyoteknoloji Ortak Çalışma Grubu toplantısında iki ülkenin üst düzey heyetleri ve bilimsel araştırma merkezleriyle konuyla ilgili şirketlerin temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda 2017'de Çin'de yapılan toplantıdan sonra gerçekleşen gelişmeler paylaşıldı.

Küba ve Çin'in ilaç üretiminden ilaç araştırmalarına, kamu sağlığı, ilaç düzenleme yönetimi, biyo-tarım, biyoenerji ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştiği belirtiliyor.

Yetkililer hali hazırda 20'den fazla ortak proje bulunduğunu bildirdi.