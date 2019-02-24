Küba halkı yeni Anayasa’yı oylamak üzere sandıklara gidiyor

Küba halkı bugün, sekiz aylık kitlesel bir tartışma sürecinin ardından ortaya çıkan yeni Anayasa metnini oylamak üzere sandık başına gidiyor.

Sosyalist Küba’nın yeni Anayasası bugün yapılan referandumda oylanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Küba halkı oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti. Her seçimde olduğu gibi, her mahallede kurulan sandıklarda müşahitliği ilkokul öğrencileri yapıyor, Kübalılar sandık başına giderek oylarını kullanıyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Küba saatiyle 8.40 itibariyle oyunu kullandı. Bu seçim süreci ve yeni Anayasa'nın Latin Amerika ve Karayipler için bir zafer anlamına geldiğini söyleyen Diaz-Canel, anayasanın Fidel, Marti ve Raul'ün mirasını taçlandırdığını, Kübalıların haklarını derinleştirdiğini ve aynı zamanda tüm yurttaşlara daha ileri bir yaşam kültürü öğrettiğini ifade etti.

Devlet başkanı hazırlık sürecinde olduğu kadar sandık başlarında da görev yapan gençleri de kutlamayı ihmal etmedi. Küba'da bugün sandıklardan sorumlu iki yüz bin genç görev başında.

Saat 9 itibariyle oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık sekiz milyon Küba yurttaşının iki buçuk milyondan fazlasının oyunu kullanmış olduğu bildiriliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Küba’nın siyasi sisteminde, Anayasa referandumu da dahil olmak üzere tüm merkezi kararlar, tek günlük, kimin galip geldiğini belirleyen bir seçimden ziyade, aylara yayılan bir tartışma sürecinin sonucunda alınıyor.

Bugün oylanan Anayasa Taslağı, 2018 Haziran ayında Meclis’teki çalışma grubu tarafından Meclis’e sunulmuştu. Orada yapılan tartışmanın ardından taslak, 13 Ağustos-15 Kasım tarihleri arasında Küba’daki tüm işyerlerinde, kitle örgütlerinde, okullarda, mahallelerde yapılan toplantılar halkın görüşlerinde sunuldu. Bu tartışmalara yaklaşık 9 milyon, tam sayıyla 8,945,521 kişi katıldı. Küba’nın toplam nüfusu 11,2 milyon. Bunlar arasında, Küba dışında yaşayan Kübalılar da var. Türkiye’de yaşayan Kübalılar da, Küba Büyükelçiliği ve José Martí Küba Dostluk Derneği’nin çalışmasıyla bir araya gelerek Anayasa Taslağı’nı tartıştı, önerilerini iletti.

Toplantılarda 1,706,872 öneri dile getirildi. Önerilerde en fazla üzerinde durulan başlıklar eşcinsel evliliklerin yasal olarak önünün açılması, yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi, yurtdışında yaşayan Kübalıların adada yapacakları ekonomik yatırımların hukuki çerçevesi, Anayasa’da komünizme atıf ve özel sektör ve maaşlar oldu.

Aralık ayında Meclis’in Anayasa Hazırlık Komisyonu, tüm bu önerileri değerlendirdikten sonra taslakta 760 ayrı değişiklik yaparak yeni metni Meclis’e sundu. Devlet Konseyi Sekreteri Homera Acosta, söz konusu 760 değişikliğin, yapılan önerilerin yüzde 50,1’ine tekabül ettiğini, diğer önerilerin de büyük kısmının, anayasanın konusu olmaktan ziyade diğer yasalarda ele alınabilecek detaylarla ilgili olduğunu açıkladı. Bu aşamada, özellikle öne çıkan değişiklikler olarak, eşcinsel evliliklerle ilgili düzenleme Anayasa kapsamından çıkarılıp Medeni Kanun’da düzenlenmek üzere ileri bir tarihe bırakıldı, ilk taslakta metinden çıkarılmış olan “komünist topluma ilerleme” hedefi yeniden metne sokuldu, diğer maddelerde zaten dile getirilse bile “Küba’nın asla kapitalizme dönmeyeceği” vurgusu yeni taslakta da yer aldı.

YENİ ANAYASA NE DEĞİŞİKLİK GETİRECEK?

Küba’nın halihazırda kullandığı Anayasa, 1976 yılından kalmaydı. Halen Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist bloğun ayakta olduğu, Küba’nın ekonomisi ve dış ticaretinin büyük oranda sosyalist ülkeler arasındaki dayanışmaya dayalı ekonomik ilişkiler üzerine kurulduğu bir dönemde yazılmış olan söz konusu metin, özel mülkiyet, dış yatırım, yerel yönetimler gibi, Küba’da uzun süredir hayatın parçası olan birçok olgunun Anayasa metninde bir çerçevesi yoktu. Yeni Anayasa, Küba’nın bugünkü durumuna hukuki çerçeve sunuyor.

Yeni Anayasa, aynı zamanda devlet yönetimini de daha kurumsal hale getiriyor. Uzun zaman sonra Küba’da devlet başkanlığının yanı sıra başbakanlık konumu da getirilecek ve yetkiler daha fazla insan arasında paylaştırılacak. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanları, son 6 yıldır Havana’dan ayrılan iki yeni il olan Artemisa ve Mayabeque’de denenmekte olan ve olumlu sonuçlar alınan modele uygun olarak genişletiliyor. Halihazırda var olan kişisel mülkiyet, özel mülkiyet, kooperatif mülkiyeti gibi olgulara anayasal çerçeve sunulurken, esas olanın devlet mülkiyeti olduğu vurgulanıyor.