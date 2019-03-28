Küba Google'la anlaştı: İnternet bağlantısı güçlendiriliyor

İnternet erişimini güçlendirme konusunda adım atan Küba, Google ile bağlantı sağlayacak bir anlaşmayı bugün imzaladı.

Google ve Küba hükümeti arasında adanın internet bağlantısını güçlendirmek üzere bugün bir anlaşma yapıldı. Buna göre, Küba gelecekte devreye girecek bir denizaltı fiber-optik kablosuna fiziksel olarak bağlanabildiğinde kesintisiz ve maliyetsiz bir bağlantıya erişecek.

Bu kablo devreye girdiğinde Google'ın global internet omurgasıyla Küba'nın yerel ağı arasında bağlantı sağlanacak ve Kübalılar Google sunucularındaki içeriğe daha hızlı erişecek. Yeni adım ile bugüne kadar Küba yönetiminin üstlendiği Google içeriklerine kullanıcıların bağlanma maliyeti de düşürülecek.

Küba'lı telekom kurumu Etecsa, mevcut durumda üçüncü taraflara para ödeyerek YouTube, Google Maps ve Google.com gibi sitelere ulaşabiliyor. Hali hazırda ülke, Karayiplerden Venezuela'ya bağlanan basit bir fiber optik bağlantıyı kullanıyor. Adanın görece düşük ama gelişmekte olan internet kullanımı için bu bağlantının da geliştirilmesi gerektiği söyleniyor.

Küba şimdiden Google'ın adada sunucularını işletmeye başlamasına izin veriyor. Google-Küba anlaşması tarafların bu çalışmaları geliştirmek üzere birlikte çalışacak mühendis ekiplerinin oluşturulmasını da içeriyor.

Benzer amaçları kapsayan bir anlaşma Küba hükümeti ile Google arasında 2016 yılında da imzalanmıştı.