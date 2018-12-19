Küba 'evlilik eşitliği' maddesini ileri bir tarihe erteliyor

Küba'da yeni Anayasa taslağında yer alan ve eşcinsel evliliklerine de izin veren maddenin taslağın nihai halinden çıkarılacağı, evlilik eşitliğinin Medeni Kanun'da daha sonra yapılacak bir değişiklikle sağlanmasının planlandığı duyuruldu.

Küba'nın yeni Anayasa taslağına dair haftalar süren halk toplantılarındaki tartışmalarda dile getirilen görüşlerin toplanmasının ardından Meclis'te çalışma grubu, gelen önerileri değerlendirdi. Bu öneriler ışığında Anayasa taslağı hazırlık komisyonu, evlilik eşitliği sağlayacak olan maddeyi geri çekeceklerini duyurdu.

Devlet Konseyi sekreteri ve taslak komisyonunun yardımcı koordinatörü Homero Acosta, Küba basının yaptığı açıklamada "Küba Anayasası hangi öznelerin evliliği oluşturduğunu tanımlamayacak, böylece bu tartışma anayasa çerçevesinin dışına çıkmış olacak" dedi.

Eski ve halen yürürlükte olan Anayasa'da evliliği "kadın ve erkek" arasındaki birliktelik olarak tanımlayan madde, yeni Anayasa taslağında "iki kişi" arasındaki birliktelik olarak tarif ediliyordu. Böylece eşcinsel evliliklerin önü açılıyordu.

Küba Meclisi'nden konuya dair yapılan açıklamaya göre evliliğin kimler arasında olacağına dair ayrıntı Medeni Kanun'da tanımlanacak. Medeni Kanun'daki ilgili değişikliğin iki yıllık bir süre içerisinde yapılması ve halk oylamasına sunulması bekleniyor.

Haziran ayında Meclis'ten çıkan ilk Anayasa Taslağı, Ağustos ayından Kasım ayına kadar Küba'nın tüm mahallelerinde, iş yerlerinde ve kurumlarında halk tarafından tartışılmış, yüz binlerce yazılı ve sözlü öneri iletilmişti. Meclis'in açıkladığı verilere göre, toplantıların yüzde 66'sında, evlilik eşitliğini ele alan 68'inci Madde'yle ilgili görüş dile getirildi. Bu 192 bin 408 görüşten 158 bin 376'sı, maddenin eski anayasadaki halinde bırakılması yönündeydi.

Anayasa taslağının ilk açıklanmasından bu yana, özellikle Katolik kiliselerinin başını çektiği bir muhalefet, evlilik eşitliği hakkına karşı kampanya yürütüyordu. Özellikle ülkenin kırsal bölgelerinde bu konuda muhafazakâr bir tepki hissediliyordu.

MARİELA CASTRO: GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Küba'da cinsiyet eşitliği konusunda en önemli otoritelerden olan, Ulusal Cinsellik Eğitim Merkezi'nin başkanı Mariela Castro, Küba Meclisi'nin Twitter'dan geçtiği mesajın bir "geri adım" olarak yorumlandığını, oysa bu konuda yapılan yeni formülasyonun da evlilik eşitliğine zemin sunduğu görüşünü dile getirdi. Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Castro, taslaktaki "iki kişi" ifadesindeki "kişi" kelimesi yerine İspanyolca "contrayente" (gelin/güvey, cinsiyet belirtmeksizin gelin veya damat anlamında ifade) kullanıldığını, ayrıntılar için de Medeni Kanun'un beklenmesi gerektiğini söyledi.