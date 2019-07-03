Küba ekonomisini güçlendirecek kararları onayladı

Bakanlar Konseyi, ekonomiyi güçlendirmek için bir dizi tedbiri onayladı. Bunların arasında kamu çalışanlarının ve emeklilerin aylıklarındaki artış da yer alıyor. Söz konusu artıştan toplamda iki milyon yedi yüz elli binden fazla kişinin yararlanması bekleniyor.

Devlet Konseyi Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez başkanlığındaki Bakanlar Konseyi, ekonomide ülke içindeki kaynaklardan ve insan potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmayı hedef alan bir dizi kararı onayladı.

Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernández, genel olarak önlemlerin “halkın ve ekonominin ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermeye odaklanarak, ABD hükümeti tarafından uygulanan ekonomik kuşatmanın üstesinden gelmek için tüm aktörlerin çözüm arayışlarına aktif katılımlarını teşvik etmeye odaklandığını” belirtti.

İTHALAT AZALACAK YEREL ÜRETİM TEŞVİK EDİLECEK

Bakan Fernández, tedbirlerin esas olarak ulusal üretimi savunmayı; ihracatı çeşitlendirmeyi ve arttırmayı; ithal ürünlerin yerine yerli ürünleri teşvik etmeyi; devlet teşebbüsünü güçlendirmeyi; gıda özerkliğinde ilerlemeyi; yerel kalkınmayı teşvik etmeyi; konut politikasını gerçekleştirmeyi ve sorunları çözmede bilimsel çalışmaların daha fazla kullanılmasını amaçladığını belirtti.

Devlet Konseyi Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez ise, kamu çalışanlarının maaş artışına değinerek, “Bu, artış yapılacak olan son artış değil, ancak bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında gerçekten dikkate değer.” dedi. Bu kararları Temmuz ayında uygulamaya sokmayı hedeflediklerini belirten Miguel Díaz-Canel Bermúdez, böylece yaz bitmeden çalışanların maaşlarındaki artışı görmeye başlayacağını söyledi.

Alınacak olan bu önlemlerin asıl amacının, ülkenin gelişimini güçlendirmek ve mevcut zorluklara göğüs germek olduğunu belirten Díaz-Canel, bütün önlemlerin hemen uygulamaya konulmayacağını, bazılarının daha fazla analize ve üzerinde çalışılmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.