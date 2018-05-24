Küba düşmanı terörist Posada Carriles öldü

Küba Devrimini hedef alan terör eylemleriyle tanınan Küba asıllı eski CIA ajanı Luis Posada Carriles önce gün 90 yaşında öldü.

Küba Devrimini hedef alan terör eylemleriyle tanınan Küba asıllı eski CIA ajanı Luis Posada Carriles önce gün 90 yaşında öldü. ABD tarafından birçok defa yargı sürecinden kurtarılan Posada Carriles, onlarca sivilin ölümünden sorumlu olduğu açıkça belgelenmesine karşın hiçbir zaman yargılanmadı ve son nefesini Miami’deki lüks konutunda verdi.

1928’de Küba’nın Cienfuegos şehrinde dünyaya gelen Luis Posada Carriles, 1961 yılından itibaren CIA’in adada yürüttüğü karşı devrimci eylemlerde görev almaya başladı. Domuzlar Körfezi Çıkartması’ndaki rolü nedeniyle 1961’de CIA ajanlığına terfi ettirilen Posada, 1968-1985 yılları arasında Venezuela’da devletin gizli polis yapılanması DISIP bünyesinde CIA merkezli kontrgerilla operasyonları yürüttü. Bu görevi sırasında Venezuela yurttaşlığı edindi.

73 SİVİLE MEZAR EDİLEN UÇAK

Posada bu dönemde, ABD’de planlanıp Venezuela’dan koordine edilen ve Kübalı sivilleri hedef alan terör eylemlerinde de görev aldı. Bunlardan en çok yankı uyandıran, 1976’da Küba Devlet Havayolları’na (Cubana) ait tarifeli bir yolcu uçağının bombalanmasıydı.

5 Ekim 1976 günü Guyana’dan kalkan uçak üç Karayip ülkesinde duraklamalar yaparak Küba’ya ulaşmayı hedefliyordu. Uçuşun 6 Ekim günü gerçekleştirilen Barbados-Jamaika ayağında, kalkıştan 11 dakika sonra iki bomba patladı. 68 yolcu ve 5 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği uçak, o yılki uluslararası müsabakalarda tüm altın madalyaları toplamış olan Küba ulusal eskrim takımının 24 üyesini ve burslu olarak tıp eğitimi almak üzere Küba’ya gitmekte olan 5 Guyanalı öğrenciyi de taşıyordu.

Uçağa iki adet zaman ayarlı bomba yerleştirmekten sorumlu oldukları saptanan ve Venezuela’da yargılanan dört kişi arasından Venezuelalı Freddy Lugo ve Hernán Ricardo Lozano 20’şer yıl hapis cezasına mahkum edilirken Küba asıllı karşıdevrimciler Luis Posada Carriles ile Orlando Bosch Ávila ABD tarafından ve dönemin işbirlikçi Venezuela hükümeti eliyle yargı sürecinden kaçırıldı. Florida’ya kaçan iki terörist, Küba devletinin sayısız başvurusuna karşın Küba’ya iade edilmedikleri gibi ABD’de de göstermelik bir mahkemeyle aklandılar.

TURİZM YATIRIMLARINI HEDEF ALAN BOMBALAMALAR

Posada Carriles, ABD’de korunduğu bu süre boyunca başka terör eylemlerine de karıştı. SSCB’nin çözülüşünün ardından büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayan Küba, döviz girdisi sağlamak amacıyla 1990’ların başında turizm yatırımlarına ağırlık verirken, CIA güdümündeki karşıdevrimci terör eylemleri de bu turistik tesisleri hedef olarak belirleyecekti.

1997 yılında başkent Havana’da bombalı terör eylemlerine sahne olan turistik tesislerden biri de Copacabana Oteli’ydi. Otelin lobisine yerleştirilen bomba nedeniyle, turist olarak birçok defa ülkeye gelen İtalyan asıllı Kanada yurttaşı Fabio di Celmo yaşamını yitirdi. Ertesi yıl New York Times gazetesine verdiği röportajda bu saldırıları yöneten kişi olduğunu itiraf eden Posada Carriles, “O İtalyan yanlış yerde yanlış zamanda bulunuyordu. Benim ise içim rahat, bebekler gibi uyuyorum” demişti.

FİDEL’E 200 KİŞİLİK AMFİDE SUİKAST GİRİŞİMİ

17 Kasım 2000 tarihinde bu kez Panama’nın başkentinde 90 kg patlayıcıyla yakalanan Posada, o sırada ülkede diplomatik görüşmeler için bulunan Küba Devlet Başkanı Fidel Castro’ya suikast hazırlığı içinde olduğunu itiraf etti. Fidel Castro’nun yaklaşık 200 üniversite öğrencisine sesleneceği bir konuşma sırasında, amfiye bombalı saldırı planlandığı ortaya çıktı. Panama’da tutuklanan Posada, 2004 yılında ABD yanlısı Panama Devlet Başkanı Mireya Moscoso’nun çıkardığı özel afla serbest kaldı ve yeniden ABD’ye sığındı. Bu tarihten itibaren ABD, hem uluslararası hukukla hem de yüzlerce terör mağduruyla dalga geçen bir yargı süreci yürüterek Posada’yı korudu.

Venezuela’da ikinci defa başkanlık görevine seçilen ve anayasa reformuyla iktidarını sağlamlaştıran antiemperyalist lider Hugo Chávez, Posada’nın Venezuela yurttaşı olmasını dayanak göstererek 2005’te teröristin ülkesine iadesini istese de ABD tetikçisini korumaya devam etti. Üstelik aynı yıl, zamanaşımı nedeniyle gizlilik hükmü kaldırılan CIA ve FBI dosyaları, 1976 yılındaki uçak bombalama eylemini Posada Carriles'in planladığını belgeleriyle ortaya koyduğu halde…

Sayısız terör eyleminden sorumlu olan Posada, karıştığı cinayetler hiçe sayılarak “ülkeye izinsiz giriş yapan bir mülteci olarak” muamele gördü ve “ABD’yi göçmenlik belgelerinde yanıltmak” gibi basit bir suçla yargılandı. Dahası, tüm bu sürecin ardından ABD mahkemeleri, “90 gün içinde sınırdışı edilemeyen yabancıların süresiz tutuklu bulunamayacağını” öngören bir yasayı gerekçe gösterdi ve Posada 2007’de tamamen serbest bırakıldı. Son yıllarını Miami'de, Brickell Key'deki lüks evinde geçiren Posada, önceki gün 90 yaşında hayatını kaybetti.