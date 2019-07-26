Küba Devrimi'nin işaret fişeği: 26 Temmuz Moncada Kışlası Baskını

Bugün Küba Devrimi'nin en önemli dönemeçlerden birisi olan Moncada Kışlası Baskını'nın 66. yıl dönümü.

26 Temmuz, Fidel'i, Che'yi, yoldaşlarını ve Küba halkını Batista rejimine karşı zafere götüren sürecin önemli uğraklarından birisi. Küba halkı 26 Temmuz tarihini “Ulusal İsyan Günü” olarak kutluyor.

Bugün Moncada Kışlası Baskını'nın 66. yıl dönümü... Bu tarih Küba halkı ve Küba Devrimi için özel bir gün olarak kabul ediliyor. 26 Temmuz aynı zamanda devrimi yapacak hareketin de ismi.

Fidel Castro ve arkadaşları işbirlikçi diktatör Batista'yı devirmek için 26 Temmuz 1953 günü Moncada Kışlası'na bir baskın düzenledi. Girişim başarısız oldu ve tutuklandılar. 16 Ekim günü mahkemeye çıkarılan Fidel, "Tarih beni haklı çıkaracaktır" başlıklı meşhur savunmasını yaptı. Savunma elden ele çoğaltılarak paylaşıldı ve hareketin en güçlü propaganda araçlarından birisi haline geldi.

Batista halkın tepkisini yumuşatmak için cezayı sürgüne dönüştürmek zorunda kalınca, Meksika'da bir araya gelen Fidel ve yoldaşları mücadelelerini yeniden örgütlediler. Moncada Kışlası baskınına atıfla, kendilerine "26 Temmuz Hareketi" adını verdiler.

Meksika'dan Küba'ya ayak basan 82 kişinin öncülük ettiği iki yıl süren gerilla mücadelesinin ardından diktatörün ordusunu yenilgiye uğratarak 1 Ocak 1959 günü yönetime el koydular. 26 Temmuz böylelikle bir yenilgi değil, büyük bir zafer olarak tarihe geçti.

26 TEMMUZ'DA NE OLDU?

26 Temmuz 1953 günü 125 kadın ve erkek sabah saat 5.15'de Ada'nın 2. büyük askeri garnizonu olan Moncada Kışlası'na saldırmak üzere harekete geçti. Hedef cephaneliği ele geçirerek silah sağlamak ve aynı zamanda cephaneliği ordunun kullanımına kapatmaktı. Diğer grup ise radyoyu ele geçirerek halkı ayaklanmaya çağıracaktı. Plan en ufak ayrıntısına kadar tasarlanmıştı, ancak Santiago Karnavalı'nın kalabalığı planlarını gerçekleştirmelerini engelledi. Baskın planlandığı gibi gerçekleştirilemedi. Çatışmada ölenlerin sayısı fazla değildi ancak isyancıların büyük bir bölümü daha sonra işkenceyle öldürüldüler. Dağlara kaçmayı başarabilen Fidel ve beraberindeki 18 kişi ise 1 hafta sonra yakalandı.Yakalananlar hızla yargılanarak 5 ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldılar. 100 kişilik asker ablukası altında mahkeme salonunda savunmasını Fidel "Beni mahkum edin, bunun hiçbir önemi yok. Tarih beni haklı çıkaracaktır!" sözleriyle tamamladı.

Fidel bu yargılanma sonrasında 15 yıl hapse mahkûm oldu ancak 3 yıl hapis yattıktan sonra çıkarılan genel af sonucu 5 Mayıs 1955'te tahliye oldu. Fidel, tahliye olduktan sonra baskını gerçekleştiren grup olan Moviemento'nun 26 Temmuz Hareketi adını alması kararlaştırıldı. 26 Temmuz Hareketi bütün ülkede devrime kadar sürecek olan toplumsal hareketin, yer altı direnişlerinin ve mücadelenin örgütleyicisi oldu.26 Temmuz Hareketi'nin Moncoda kışlası baskının gerçekleştirirken en öenmli amaçları ise ülkede Batista rejimine karşı duyulan tepkinin ortaya çıkmasını sağlamaktı. Baskın, devrime giden yolu tetiklemişti. Fidel ve beraberindekiler Meksika'ya geçerek 1956 yılında Che Guevara ile birlikte Granma teknesiyle Oreinte Bölgesinde Las Coloradas'a çıktılar. Küba devrimi Ocak 1959'da gerçekleşti.

26 TEMMUZ HAREKETİ

“26 Temmuz Hareketi alt tabakaların, alt tabakalar için ve alt tabakalarla oluşturulan devrimci örgütüdür.

26 Temmuz Hareketi hiç kimsenin politik fitne veremeyeceği Küba işçi sınıfının kurtuluş umududur, ataları tarafından özgürleştirilen topraklar üzerinde paryalar halinde yaşayan köylünün toprak umududur, göçmenlerin, üzerlerinde çalışamadıkları ve yaşayamadıkları topraklarına geri dönüş umududur, açlara ekmek ve unutulmuşlara adalet umududur.

26 Temmuz Hareketi bu mücadelede 10 Mart 1952’den beri düşenlerin davalarını sürdürür ve sükûn içinde ulusa, onların eşlerine, çocuklarına, ailelerine ve kardeşlerine, devrimin mağdurları tehlikeye atmayacağını beyan eder.

26 Temmuz Hareketi yakın saflara sıcak bir davetiyedir, kolları Küba’nın tüm devrimcilerine, ufak tefek partizan farklarını ve daha evvel yapılan hiçbir ayrımı gözetmeksizin açıktır.

26 Temmuz Hareketi ülkemizin canlı ve sağlıklı geleceğidir, halka sözü verilmiş onurdur, vaat yerine getirilecektir.”

Fidel Castro Ruz

19 Mart 1956"