Küba Devlet Başkanı Moskova’da, askeri işbirliği genişliyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. ABD’nin Küba’ya yeni yaptırımlarını açıkladığı günün ertesine denk gelen ziyarette iki ülke arasında askeri işbirliği de görüşüldü. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı, Küba'ya askeri işbirliği kapsamında 38 milyon avro kredi verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in Nisan ayında göreve geldiğinden beri ilk kez gerçekleştirdiği Moskova ziyareti dün başladı. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Diaz-Canel’in ziyareti ABD'nin Küba'ya yeni yaptırımlar açıklamasının ardından geldi.

Küba ve Rusya devlet başkanları görüşme sonrasında kısa bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin on yıllardır süregeldiğini belirterek “sarsılmaz bir dayanışma” içinde olduklarını vurguladı. Küba lideri Diaz-Canel ile önemli ve etkili bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Putin, iki ülkenin birbirine dostluk, karşılıklı destek ve yardımla bağlı olduğunu söyledi.

Küba lideri Diaz-Canel’in Putin’i 2019’da Küba’ya davet ettiği öğrenildi.

Diaz-Canel son olarak 2016’da devlet başkanı yardımcısı olarak geldiği Rusya’da Putin’le görüşmüştü.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez’in de katıldığı Moskova ziyareti üç gün sürecek.

RUSYA'DAN KÜBA'YA 38 MİLYON AVRO ASKERİ DESTEK KREDİSİ

TASS haber ajansı, Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Sergey Storçak'ın Küba'yla askeri işbirliği çerçevesinde Havana'ya 38 milyon avro kredi verebileceklerini bildirdiğini duyurdu.

Haberde, anlaşmanın imzalanması için Küba heyetinin iki hafta içinde Rusya'ya geleceği belirtilirken, Maliye Bakanı Yardımcısının konuyla ilgili anlaşmanın henüz imzalanmadığı ancak Kübalı bir heyetin yakın gelecekte Rusya'ya geleceği ve bu ziyarette imzaların atılmasının beklendiği yönündeki sözlerine yer verildi. Bakan yardımcısı "Askeri teknik işbirliğinin genişletilmesiyle ilgilenecek Kübalı heyetin iki hafta içinde gelmesi bekleniyor" dedi.

'ABD SOĞUK SAVAŞ SÖYLEMİNE DÖNDÜ'

Interfax ajansının haberine göre, sabah saatlerinde Rusya parlamentosu Duma’nın sözcüsü Vyaçeslav Volodin ile görüşen Diaz-Canel, ABD’nin Küba’ya yeni yaptırımlar açıklamasına tepki göstererek Washington ile Havana ilişkilerinin kötüye gittiğini belirtti. ABD’nin Soğuk Savaş söylemine geri döndüğünü belirten Diaz-Canel, Washington’un Havana’daki ABD’li diplomatlara “sonik saldırı” yapıldığına yönelik iddialarını hatırlattı.

ASKERİ İLİŞKİLER

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da dün yaptığı açıklamada, Küba ile ilişkilerinin ve işbirliğinin önemine değinerek Rusya’nın bu ilişkiyi geliştirmek üzere elinden geleni yapacağını kaydetmişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada Rus petrol şirketi Rosneft’in Küba sahillerinde deniz sondajı çalışmalarına başladığı belirtilmiş, askeri işbirliğinin de gündemde olduğu ifade edilmişti.

AFP’nin haberine göre Peskov, Kommersant gazetesinde yer alan Moskova’nın Havana’ya Rusya’dan silah alması için 50 milyon doların üzerinde kredi vereceği haberiyle ilgili ise bir yorumda bulunmamıştı.