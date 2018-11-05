Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel KDHC'yi ziyaret etti

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, yurtdışı temaslarını sürdürüyor. Díaz-Canel, Rusya'dan sonra Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette Küba ve KDHC arasındaki ilişkilerin tarihselliğine, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı oluşuna vurgu yapıldı.

Göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı temaslarını gerçekleştiren Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, Rusya'dan sonra pazar günü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde görüşmelerde bulundu.

Kore İşçi Partisi ve KDHC lideri Kim Jong-Un tarafından karşılanan Díaz-Canel, Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raúl Castro ve tüm Kübalıların Kuzey Kore halkına sıcak selamlarını iletti. Ziyaretinin tam da Küba'da Raúl Castro önderliğinde yeni bir kuşağın partide ve devlette önemli görevler üstlenmeye başladığı önemli bir dönemde gerçekleştiğini ifade eden Díaz-Canel, bunun Küba Devrimi'nin sürekliliğinin bir parçası olduğunu, ziyaretinin de bir süreklilik ve işbirliği ziyareti olduğunu belirtti.

Küba'nın KDHC'ye devlet başkanı düzeyinde bir önceki ziyareti ise Fidel 1986'da gerçekleştirmişti.

Devlet Başkanı Kim Jong Un tarafından kabul edildiği resmi görüşmelerde de, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesi yönünde ortak bir iradenin bulunduğu ifade edildi. Küba ve KDHC arasındaki ilişkilerin tarihselliğine, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı oluşuna vurgu yapıldı. Fidel ile Kim Il Sung arasındaki dostluk ve yoldaşlığın ve iki ülke arasında geliştirilen ilişkinin Raúl Castro ve Kim Jon-Il tarafından da güçlendirilerek sürdürüldüğü hatırlatıldı. Yapılan ikili görüşmelerde turizm, eğitim, halk sağlığı, bilim ve teknoloji başlıklarında ortak projelerinin gerçekleştirilmesi üzerine kararlar alındığı da basınla paylaşıldı.

Díaz-Canel ve Kübalı heyetin salı günü KDHC'den ayrılacağı ve Çin, Vietnam ve Laos 'u ziyaret edeceği öğrenildi.