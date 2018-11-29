Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel Brezilya'dan dönen Kübalı doktorları karşıladı

Brezilya'daki 8 bin doktor aşamalı olarak Brezilya'dan Küba'ya dönmeye başladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Küba'ya gelen 200 doktoru karşıladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Brezilya'dan Küba'ya dönen 200 doktoru karşıladı. Küba'nın Brezilya'da yürüttüğü sağlık programı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesinin ardından sonlanmıştı.

Küba'nın Brezilya'da 8 binin üzerinde doktoru bulunurken, bu doktorların Brezilyalı yoksulların sağlık hizmetine erişmesinde önemli rol oynadığı biliniyordu.

'BURAYA DOKTORDAN FAZLASI OLARAK DÖNDÜNÜZ'

Havana'da doktorları karşılayan Diaz-Canel, "Buraya doktordan fazlası olarak döndünüz, çünkü Brezilya'da yalnızca insanların yaşamlarını kurtarmadınız, ihtiyaç duyan kişilere sevginizi, ilginizi, sağlık hizmetlerini vererek onlara destek oldunuz" diye konuştu.

Diaz-Canel, "Doktorları gördüğümde Fidel'i düşündüm. Yıllarca fedakarlık yaparak onun fikirlerinin sürmesini mümkün kıldınız" diyerek, Kübalı doktorların Brezilya'daki hizmetinin Fidel'in anısını yaşattığını ifade etti.

"Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdiniz" diyen Diaz-Canel, doktorlara "Gerçekte Küba'dan hiç ayrılmadınız, Küba'yı sizinle birlikte Brezilya'nın en uzak köşelerine, Brezilya'nın yoksullarına, Amazon ormanlarına ve büyük kentlerin gizlediği yoksul mahallelere götürdünüz" diye konuştu.

BOLSONARO PROGRAMA KARŞIYDI

Brezilya'nın yeni devlet başkanı Jair Bolsonaro, ülkede Kübalı doktorların varlığına karşı çıkmıştı. Brezilya'nın askeri darbe dönemine desteğiyle bilinen Bolsonaro, ırkçı ve cinsiyetçi açıklamalarıyla tanınıyor.

Sosyal programlara karşı tavrıyla da bilinen Bolsonaro, göreve gelir gelmez özelleştirmelere başlamış, Amazon üzerindeki korumayı kaldıracağını ifade etmişti.