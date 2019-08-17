Küba dağlık bölgelerde bebek ölümlerini tamamen ortadan kaldırıyor

Küba 2018 sonunda sağlığın en önemli göstergesi olan bebek ölüm hızını binde 4’e düşürdü.

Küba 2018 sonunda sağlığın en önemli göstergesi olan bebek ölüm hızını binde 4’e düşürdü.

Küba bu başarıyı kapsamlı koruyucu sağlık hizmeti programları sayesinde elde ediyor. Riskli bölgelere, kırsal ve dağlık kesimlere özel bir önem veriyor. Sağlık Bakanlığı dağlık bölgelerde Turquino Planı denilen ayrı bir program yürütüyor.

Bu sayede Küba’nın en çetin coğrafi koşullarına sahip Granma dağlık bölgesinde 2019 yılı boyunca hiçbir bebek, çocuk ve anne ölümü olmadı. Granma’da 2018 yılı için bebek ölüm hızı binde 3.4 idi.

Turquino Planı’nın merkezinde yine aile hekimleri ve hemşireleri yer alıyor. Plan yalnızca Granma’yı değil, Küba’nın bütün dağlık kesimlerini (yaklaşık 700 bin nüfuslu) kapsıyor. Granma dağlarında ise 116 aile hekimliği merkezi 85 bin nüfusa hizmet veriyor.

http://en.granma.cu/cuba/2019-08-15/no-deaths-of-infants-school-age-chil...