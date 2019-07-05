Küba çocuklar için Latin Amerika’daki en güvenli ülke

İngiliz sivil toplum kuruluşu Save The Children tarafından hazırlanan rapora göre, Küba çocuklar için Latin Amerika ülkeleri arasındaki en güvenli ülke.

Kübalı haber sitesi CubaDebate’de yayınlanan habere göre, İngiliz sivil toplum kuruluşu Save The Children tarafından hazırlanan yıllık raporda 176 ülke, çocuk ölüm oranı, eğitime erişim, beslenme ve çocuk işçiliği, çocuk evliliği, cinayet ve zorla yerinden edilme gibi zararlı uygulamalara karşı koruma gibi başlıklarda değerlendirildi.

Rapora göre Latin Amerika ülkeleri arasında en güvenli ülke Küba oldu. Küba’yı Şili ve Barbados takip etti. Listenin son sırasında ise Guatemala yer aldı.

Çocukların refahının sağlanması, tüm vatandaşlarına ücretsiz ve evrensel değerlerde eğitim ve sağlık hizmeti sağlayan Küba sosyalizminin vazgeçilmez unsurlarından.

Küba Anayasası cinsiyet, ırk veya sosyal sınıf farkı gözetmeksizin her çocuğun temel haklarını tanıyor ve bu hakların korunmasını kurumsal iyi niyete veya bireysel hayırseverliğe mahkum etmiyor.