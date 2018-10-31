Küba ablukası Birleşmiş Milletler'de bir kez daha mahkum edilecek

Küba, bugün toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 60 yıldan uzun süredir devam eden ABD ablukasını 27'nci defa oylamaya sunarak, bir kez daha mahkum etmeye hazırlanıyor.

Bugün toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin Küba’ya yönelik uyguladığı 60 yıllık abluka bir kez daha reddedilmeye hazırlanılıyor. Havana’nın sunulan taslak karar Genel Kurul tarafından onaylanırken, dünyanın dört bir yanından gelen temsilciler Küba üzerindeki vahşi ablukayı kınayan konuşmalar yaptı. Genel Kurul’da yapılacak temsili oylama ile ABD’nin abluka politikası tekrar mahkum edilecek.

191 ÜLKE 'HAYIR' DEDİ

Yalnızca geçtimiğiz yıl Küba’ya 4 milyar dolar zarar mal olan abluka 1962 yılından bu yana uygulanıyor. Abluka, süresinin uzunluğu ve çok sayıda Kübalı’nın ölümüne sebep olduğu için dünyanın en uzun süren soykırımı kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıl BM’de düzenlenen oylamada 193 üye ülkenin 191’i ablukanın kaldırılması için Küba lehine oy kullanırken, sadece ABD ve İsrail karşı oy kullandı.

ABLUKANIN UZUN TARİHİ

1962 yılında dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından genişletilerek bugünkü halini alan ekonomik abluka ile ABD ve müttefikleri ile Küba’nın ticari ilişkilerini kesildi. Özellikle dolar üzerindeki yasak Küba’nın finans yapısı üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Kapsamlı abluka ile Küba, uluslararası alanda yapılacak tüm yardımdalardan da mahrum bırakıldı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından ablukanın yıkıcı etkilerini daha da ağır hisseden Küba’da bu yıllar hala “özel dönem” adıyla anılıyor.

Uzun yıllar sürdürülen mücadele ve dayanışmanın ardından 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından “reforme” edilen ablukanın hükümleri ise büyük oranda pratik uygulamaya dökülemedi.

2016 yılında Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ise tüm hükümleri geri getirerek, tarım, turizm, teknoloji ve ekonomik alanda ciddi yaptırımlar uyguladı. Ancak SSCB’nin çözüldüğü 90’lı yılların başından bu yana Küba’ya yönelik abluka uluslararası alanda desteğini kaybederken, ABD’nin bu konudaki meşruiyetinin ise zayıfladığı görülüyor.