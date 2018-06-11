Küba: ABD’nin ‘sonik saldırı’ iddiasına kanıt bulamadık

ABD’nin geçtiğimiz hafta Çin’de öne sürdüğü ‘sonik saldırı’ iddialarını Havana’da iki diplomatta daha görüldüğünü bildirmesi üzerine Kübalı yetkililer, yürüttükleri soruşturmada herhangi bir bulguya rastalamadıklarını açıladı. Söz konusu saldırıya uğradığı iddia edilen diplomatların Kübalı yetkililer ile görüştürülmemesi dikkat çekti.

Küba Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2016 yılında ABD’nin öne sürdüğü iddialara benzer biçimde iki diplomatın daha ‘sıra dışı sesler’ duyduğu bildirildi. İddialar üzerine Küba’nın yürüttüğü soruşturmada ise sesin kaynağına yönelik herhangi bir bulguya ulaşılmadığı bildirildi.

ABD, Cuma günü iki konsolosluk görevlisinde ortaya çıktığını iddia ettiği belirtiler üzerine diplomatların geri çağırıldığını ve beyin hasarı şüphesiyle tıbbi teste tabi tutulacaklarını açıklamıştı.

KÜBALI YETKİLİLERİN, ABD’Lİ DİPLOMATLARLA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMEDİ

2016 sonlarındaki ‘sonik saldırı’ iddialarına benzer semptomların görülmesi karşısında şaşırdıklarını belirten Kübalı yetkililer, diplomatların evinde yapılan soruşturmada ABD’nin söz konusu diplomatlarla görüşülmesine izin vermediğini aktardı.

Daha önce de öne sürülen iddialar sonrasında Kübalı yetkililerin ortak soruşturma talebine rağmen ABD tarafı gerekli bilgileri sağlamamıştı. İşitme kaybı, beynin kimi fonksiyonlarını yitirmesi gibi belirtiler görüldüğünü iddia eden ABD’nin aksine bilim insanları, sonik saldırı ihtimalinin zayıf olduğunu, gerçekleşecekse dahi bir bina büyüklüğündeki bir aygıt ile yapılabileceğini ancak tek bir kişinin beynini dışarıdan etkilemenin yine de mümkün olmayacağını savunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin’de de dillendirilen ‘sonik saldırı’ iddialarının siyasi boyutlarının olabileceği tahmin ediliyor. Fidel Castro’nun ardından Devlet Başkanlığı görevine seçilen Miguel Díaz-Canel ve Çin ile süren "ticaret savaşının" ardından ABD’nin saldırı iddialarını arttırması dikkat çekti.