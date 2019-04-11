Küba: ABD’nin şantajına rağmen Venezuela’yı yalnız bırakmayacağız

Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raul Castro, Küba'nın Venezuela'ya verdiği destek nedeniyle ABD'den iki kat baskı görmesine rağmen bu destekten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raul Castro, Venezuela'ya verdiği destek nedeniyle ABD'nin baskılarını iki katına çıkarmasına karşın Küba'nın, bu desteğinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Eski devlet başkanı Raul Castro, dün Ulusal Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Venezuela ile dayanışma içinde hareket etme görevimizi asla bırakmayacağız” dedi.

"Her türlü şantajı şiddetle reddediyoruz" ifadesini kullanan Castro, Venezuela'nın ve Chavez'ci yönetiminin hayranlık uyandırıcı direniş sayfaları yazdığını söyledi.

Castro, Washington’un Küba’ya karşı on yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşı koymak için kendi ekonomik önlemlerini aldıklarını da söyledi.