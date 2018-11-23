Kripto paralar sene başından beri 700 milyar dolar değer kaybetti

Bitcoin'in de aralarında bulunduğu kripto paralar sene başından beri büyük değer kaybı yaşıyor. Kripto paraların değer kaybı 700 milyar dolara ulaştı.
Cuma, 23 Kasım 2018 10:55

Kripto paraların sene başında başlayan değer kaybı hızlanarak devam ediyor. 

Bloomberg'in haberine göre geçmişte 20 bin dolara kadar yaklaşan Bitcoin'in değeri 4 bin dolara doğru ilerliyor.

Kripto paralardaki değer kaybının sene başından beri 700 milyar dolara vardığı bildiriliyor. Habere göre denetimlerin artması Bitcoin'in fiyatında düşüşe sebep oldu.

Haberde Bitcoin'in değerinin yakın dönemde 3 bin 500 ile 6 bin 500 dolar arasında olabileceği, değerinin 3000 bin dolara düşmesi durumunda toplu satışlar yaşanabileceği söyleniyor.

 
Çarşamba, 03 Ocak 2018 09:18
'Bitcoin olağanüstü bir felaketle yanıp kül olacak'
David Stockman, Bitcoin'in "olağanüstü bir şekilde çökeceğini" ve "yatırım yapan aptal spekülatörlerin de yanıp kavrulacağını" söyledi.

ABD eski Başkanı Reagan döneminde Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörlüğünün ardından Wall Street'te yatırım yöneticiliği yapan David Stockman, Bitcoin'e ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadar uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var" diyen Stockman, "Olağanüstü bir çöküşle hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve gereken dersi almış olacaklar" ifadelerini kullandı.

 