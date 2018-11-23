Kripto paralar sene başından beri 700 milyar dolar değer kaybetti

Kripto paraların sene başında başlayan değer kaybı hızlanarak devam ediyor.
Bloomberg'in haberine göre geçmişte 20 bin dolara kadar yaklaşan Bitcoin'in değeri 4 bin dolara doğru ilerliyor.
Kripto paralardaki değer kaybının sene başından beri 700 milyar dolara vardığı bildiriliyor. Habere göre denetimlerin artması Bitcoin'in fiyatında düşüşe sebep oldu.
Haberde Bitcoin'in değerinin yakın dönemde 3 bin 500 ile 6 bin 500 dolar arasında olabileceği, değerinin 3000 bin dolara düşmesi durumunda toplu satışlar yaşanabileceği söyleniyor.