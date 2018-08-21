Kremlin'den siber saldırı yanıtı: Microsoft, hangi hackerlardan bahsediyor?

Kremlin Sözcüsü Peskov, yazılım şirketi Microsof'un, ABD'deki düşünce kuruluşlarına Rusya merkezli siber saldırı yapıldığı iddiasına yanıt verdi. Peskov, 'Hangi hackerlardan bahsedildiğini bilmiyoruz' dedi.

Microsoft şirketi yetkilileri, Rusya hükümetinin yönlendirmesiyle Rus hacker grubu Fancy Bear'ın ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'ye yakın düşünce kuruluşlarına siber saldırı düzenlediğini iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yazılım şirketinin bu iddiasına yanıt verdi.

Peskov, basına yaptığı açıklamada, "Tepkimiz, alışılmış şekilde olacak: Hangi hackerlardan bahsedildiğini bilmiyoruz, seçimlere nasıl bir müdahaleden bahsedildiğini bilmiyoruz" dedi.

"Tam olarak kimler hakkında konuşuyoruz? Microsoft'u bu sonuca varmaya, ne tür bir kanıt ya da dayanağın götürdüğünü anlamıyoruz" diyen Peskov, şirketin bahsi geçen olaya Rus hükümetinin dahline ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.