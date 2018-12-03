Kremlin'den Putin ile Suudi Prens'in 'beşlik' selamına ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki sıcak selamlaşmayla ilgili Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde yapılan görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

"Suudi veliaht prensin Kaşıkçı cinayetinde dahli olduğu konuşulurken Putin'in, Selman'a yönelik çok sıcak karşılaması nasıl değerlendirilmeli?" sorusu karşısında Peskov, "Rusya'nın Suudi Arabistan'la kendi ilişkileri var. Suudi tarafının Kaşıkçı soruşturmasına katılmaya hazır olduğunu görüyoruz. Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişmeye devam etmesine ilgi duyuyoruz" dedi.

'OPEC KAPSAMINDA İŞBİRLİĞİ'

Sputnik'in aktardığına göre Putin ve Muhammed bin Selman'ın "son derece yapıcı ve kapsamlı" bir görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayan Peskov, "Görüşme sırasında ikili ilişkilerdeki konuların yanı sıra OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) kapsamındaki işbirliği de ele alındı. Dolayısıyla, en üst düzeydeki görüşmeler, ikili ilişkileri geliştirmeye duyulan ilgiden yola çıkılarak gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Arjantin'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi sonrası liderler yerini aldığı sırada, Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasındaki "beşlik selamı" dikkat çekmişti.