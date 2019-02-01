Kremlin: Venezuela’nın altın satması egemenlik hakkı, Rusya'nın ilgisi yok

Kremlin sözcüsü Peskov, Venezuela’nın altınlarının Rusya’ya transfer edildiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada Venezuela’nın altın satmasının bir egemenlik hakkı olduğunu vurgulayarak ‘Rusya’nın bu konuyla bir ilgisi yok’ dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Venezuela’nın Rusya’ya altın satma niyetiyle ilgili bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Peskov “Bu konudaki herhangi bir görüşmeden haberim yok. Herhangi bir bilgiye sahip değilim” dedi.

Peskov, Venezuela’nın altın satma kararının bir egemenlik hakkı olduğunu da ekleyerek bunun Venezuela’nın iç meselesi olduğunu ve üzerine yorum yapılacak bir konu olmadığını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Peskov, ülkesinin Venezuela’nın üçüncü ülkelere altın satışına aracılık yaptığı iddialarını da yalanlayarak “Ne Kremlin’in ne de Rus hükümetinin bununla bir bağlantısı yok” dedi.

'GUAIDO'NUN MESAJINI DEĞERLENDİRİRİZ'

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Peskov, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Rusya'ya bir mesaj göndermesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Guaido, Rusya ve Çin'e Venezuela'da hükümet değişikliği durumunda "ülkenin borçlarına sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğine dair taahhütte bulunan" mesaj gönderdiği açıklaması yapmıştı.

Peskov gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Henüz bir mesaj almış değiliz. Bir mesaj alırsak o zaman değerlendiririz" diye yanıt verdi.

Kremlin sözcüsü Rusya'nın Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımadığını da ekleyerek "Nicolas Maduro devletin başkanıdır ve hükümeti bizim Venezuela'daki ortağımızdır" dedi.

Moskova'nın Karakas'la işbirliğine ülkedeki siyasi gelişmelere bakmaksızın devam etmeyi arzuladığını söyleyen Peskov iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Reuters haber ajansı dün yayımladığı haberinde Venezuela Merkez Bankası’nın önümüzdeki günlerde 15 ton altını Birleşik Arap Emirlikleri’ne göndermeyi planladığını yazmıştı. Bazı haberlerde ise Venezuela’nın altın rezervlerini Rusya’ya transfer ettiği iddia edilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli muhalif Juan Guaido’nun daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May’e mektup yazarak İngiltere Merkez Bankası’ndaki Venezuela’ya ait altınların Maduro hükümetine teslim edilmemesini istediği ortaya çıkmıştı.

Bloomberg'de yer alan haberde İngiltere Merkez Bankası’nın Venezuela'ya ait 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebini reddettiği belirtilmişti.

